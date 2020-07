Poco M2 Pro : Xiaomi dévoilera son nouveau smartphone le 7 juillet prochain

Poco, la marque alternative de Xiaomi, présentera le Poco M2 Pro en Inde le 7 juillet. Soit en début de semaine prochaine. L’information a été officialisée sur le compte Twitter officiel de la marque. Ce modèle inaugurera une nouvelle famille dans le catalogue de Poco. Selon les rumeurs, le Poco M2 Pro serait un (très) proche cousin du Redmi Note 9 Pro.

Depuis un mois, les rumeurs évoquent l’arrivée d’un Poco M2 Pro dans le catalogue de la marque alternative de Xiaomi. Un lancement intéressant, puisqu’il inaugurerait une nouvelle famille de produits : la gamme M. Elle viendra logiquement se positionner en dessous des deux autres, la série X, inauguré avec le X2, et la série F, où se trouvent le F1 et le F2 Pro.

Lire aussi – POCO F2 Pro (Xiaomi) officiel : 5G, Snapdragon 865, découvrez le flagship killer à moins de 600 € !

Aucune information officielle n’avait jusqu’à présent été diffusée par Xiaomi sur la véracité de ces fuites. Hier, ce fut chose faite. L’équipe indienne en charge de Poco a publié un message sur Twitter annonçant la date de l’officialisation du Poco M2 Pro. Vous pouvez retrouver ce message, ainsi que le trailer qui l’accompagnait, en fin de cet article. La date est donc fixée au 7 juillet 2020. Soit six jours. La présentation débutera à midi heure locale, soit très tôt dans la matinée chez nous.

Dans le trailer, deux informations sont à relever. D’abord, le slogan « Feel the Surge » que vous pourriez traduire par « Ressentez l’afflux ». Nous avons choisi la traduction « afflux », car ce slogan est lié à l’une des caractéristiques du smartphone : la recharge rapide. Selon Poco, le M2 Pro disposerait d’une technologie de charge rapide plutôt efficace. Reste à savoir quelle en sera la puissance.

Seconde information : vous remarquerez la présence d’un bloc photo carré et centré au dos du smartphone qui apparaît dans le trailer. Ce n’est pas un hasard. Le design du M2 Pro devrait être celui-ci. Et ce n’est pas surprenant : les rumeurs affirment que le M2 Pro sera basé sur le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi, un smartphone dont le bloc photo est justement… carré et centré.

Pour rappel, le Redmi Note 9 Pro dispose d’un écran de Full HD de 6,67 pouces, d’un chipset Snapdragon 720G, de 6 Go de RAM, de 64 ou 128 Go de stockage, d’une batterie de 5020 mAh compatible charge rapide 30 watts, d’un quadruple capteur photo 64+8+5+2 mégapixels, d’un capteur selfie de 16 mégapixels et d’Android 10. Si Xiaomi confirme que le M2 Pro est un Redmi Note 9 Pro renommé, il est fort probable qu’il n’arrive jamais en France.

Notez qu’il existe déjà un Redmi Note 9 Pro en Inde dont les principales différences sont le capteur photo principal (48 mégapixels et non 64), la quantité de RAM (4 Go dans la version la plus économique) et la puissance maximale de la charge rapide (18 watts). Cette dernière différence entre les deux modèles explique donc l’emploi du slogan vu précédemment.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020