Poco F5 : Snapdragon 8+ Gen 1, écran 2K 120 Hz, les premières caractéristiques techniques dévoilées

Alors que Xiaomi avait lancé son Poco F4 il y a tout juste quelques mois, un nouveau modèle serait déjà en préparation : le Poco F5. Avant sa sortie, on en sait déjà un peu plus sur sa fiche technique, qui promet d’être très haut de gamme.

Comme chaque année avec cette série, le Poco F4 de Xiaomi qui était sorti au mois de juin avait fait beaucoup parler de lui grâce à ses performances intéressantes qui faisaient de lui un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix. Xiaomi préparerait actuellement un nouveau modèle qui arriverait dès le début de 2023.

En effet, nos confrères de Xiaomiui ont déjà repéré le smartphone dans la base de données de Xiaomi, et celle-ci a déjà dévoilé plusieurs informations croustillantes. Le smartphone porterait le numéro de modèle « M11A » et le nom de code « Mondrian », mais apparaît aujourd’hui en tant que « 23011PC75G ». Le « 2301 » signifie que le Poco F5 pourrait arriver dès le mois de janvier 2023. Le « PC » désigne Poco, le « 75 » son numéro de modèle et le « G » signifie global. Cela indique que le smartphone arrivera bien chez nous après sa sortie en Chine.

Lire également : Le Redmi Note 12 pourrait être le premier smartphone abordable avec un capteur photo 200 MP

Que sait-on du Poco F5 avant sa sortie ?

Avec son Poco F5, Xiaomi va vraisemblablement marquer un tournant pour sa série F, puisque le prochain modèle va désormais utiliser des caractéristiques techniques encore plus haut de gamme que les modèles précédents. En effet, Xiaomiui note par exemple la présence d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, soit la puce de Qualcomm la plus puissante à l’heure actuelle. C’est d’ailleurs elle qui propulse le récent Xiaomi 12T Pro de l’entreprise.

On retrouve également un écran 120 Hz avec une définition 2K (1220 x 3200 pixels), ce qui serait du jamais vu sur une série de smartphones aussi abordables. L’écran pourrait d’ailleurs atteindre les 1000 nits de luminosité en pic.

Avec de telles caractéristiques, on imagine que le reste de la fiche technique sera similaire à la génération précédente pour permettre au smartphone de rester financièrement abordable. On aurait donc droit à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W. Il reste à voir si Poco prévoit ou non également d’améliorer la partie photo, qui était assurée par une caméra principale de 64 MP avec stabilisation d’image optique (OIS).

Source : Xiaomiui