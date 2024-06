Plus de 100€ de remise sur l’aspirateur sans fil Tineco Pure One Air – Découvrez les soldes d’été AliExpress !

Les soldes d'été chez AliExpress offrent des réductions impressionnantes sur une vaste gamme de produits. Parmi les offres phares, l'aspirateur sans fil Tineco Pure One Air se distingue par sa remise exceptionnelle. Profitez d'un appareil performant à un prix défiant toute concurrence grâce au code promo FRSS18. On vous dit tout ci-dessous.

Les soldes d'été sont arrivées chez AliExpress, apportant avec elles une multitude de réductions alléchantes. Parmi les offres les plus intéressantes, l'aspirateur sans fil Tineco Pure One Air, est proposé à un prix exceptionnel. Grâce à une remise importante et au code promo FRSS18, il est disponible à seulement 131,91€, au lieu de 263,29€. Une aubaine pour ceux qui cherchent à s'équiper d'un appareil performant à moindre coût.

Le Tineco Pure One Air : une révolution à portée de main

Le Tineco Pure One Air est un aspirateur-balai conçu pour allier puissance et intelligence. Doté de la technologie iLoop Smart Sensor, cet appareil ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de la quantité de poussière détectée, garantissant ainsi une efficacité maximale sur tous types de sols.

D'une autonomie de 30 minutes grâce à sa batterie lithium-ion, le Pure One Air se distingue par sa légèreté avec un poids de seulement 2,35 kg, facilitant ainsi son maniement. Son moteur numérique de 120 W offre une puissance d'aspiration de 16 000 Pa, permettant de capturer la saleté en profondeur.

L'aspirateur est également équipé d'un système de filtration en quatre étapes, incluant un filtre HEPA, qui retient 99,97 % des particules fines jusqu'à 0,3 micron. Cette caractéristique le rend idéal pour les foyers avec des personnes souffrant d'allergies.

La conception ergonomique et le centre de gravité bas du Tineco Pure One Air en font un appareil facile à manipuler, notamment pour nettoyer sous les meubles et dans les coins difficiles d'accès. De plus, son bac à poussière de 0,6 litre est simple à vider, réduisant ainsi le contact avec la poussière.

Parmi les autres fonctionnalités notables, on trouve une connectivité Bluetooth, permettant de suivre les performances de l'appareil via l'application mobile Tineco. Cette application fournit des statistiques en temps réel sur la propreté de votre maison et l'état de l'aspirateur.

En conclusion, le Tineco Pure One Air combine intelligemment performance, légèreté et technologies avancées pour offrir un nettoyage optimal et sans effort. Son efficacité et ses caractéristiques techniques en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent un aspirateur intelligent et pratique.

Les soldes d'été chez AliExpress : faites le plein de prix mini

Vous voulez profiter d'encore plus d'offres ? Rendez-vous chez AliExpress pour découvrir les soldes d'été sur le site. Jusqu'au 23 juin prochain (inclus), l'enseigne propose jusqu'à -70% de remise et une multitude de codes promo :

FRSS04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat

FRSS08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat

FRSS12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

FRSS18 pour 18€ de remise dès 129€ d'achat

FRSS25 pour 25€ de remise dès 179€ d'achat

FRSS40 pour 40€ de remise dès 269€ d'achat

FRSS80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Et pour les lecteurs de Phonandroid, on a récupéré des codes promo exclusifs :

PHONAND04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat

PHONAND08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat

PHONAND12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

PHONAND18 pour 18€ de remise dès 129€ d'achat

PHONAND25 pour 25€ de remise dès 179€ d'achat

PHONAND40 pour 40€ de remise dès 269€ d'achat

PHONAND80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Les soldes d'été chez AliExpress sont l'occasion rêvée pour s'équiper à des prix défiant toute concurrence. Profitez de ces codes promo exclusifs pour faire encore plus d'économies sur vos achats.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.