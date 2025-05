Pluie de réductions imbattables pour la sortie du Samsung Galaxy S25 Edge !

Le Samsung Galaxy S25 Edge sort aujourd’hui, et pour son lancement, Samsung propose des remises immédiates sur le smartphone, des réductions sur les accessoires, et bien plus encore. Des offres limitées à ne pas manquer !

C’est officiel : le Samsung Galaxy S25 Edge est sorti ce mardi 13 mai 2025 ! Et pour l’occasion, ce nouveau modèle ultra-fin, élégant et puissant arrive avec une série d’offres exclusives à ne pas manquer.

Remises immédiates sur le smartphone ou bien réductions sur des services et accessoires annexes, Samsung ne fait pas les choses à moitié. Pour toute commande d’un smartphone de la gamme S25 Edge, le constructeur coréen vous propose :

10% de remise immédiate avec le code EDGE10 (valable du 13 mai au 16 mai inclus)

(valable du 13 mai au 16 mai inclus) 2x fois plus de stockage pour le même prix (la version 512Go au prix du 256Go), soit

120€ de remise immédiate (valable du 13 mai au 29 mai)

3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts* OU 30% de remise immédiate sur les couvertures annuelles (valable du 13 mai au 24 juin)

30% de remise sur les coques et protection d’écran (valable du 13 mai au 29 mai)

20% de remise sur les Galaxy Ring (valable du 13 mai au 29 mai)

15% de remise sur les Galaxy Buds3 (valable du 13 mai au 29 mai)

10% de remise sur la Galaxy Watch Ultra (valable du 13 mai au 29 mai)

Et enfin 5% de remise immédiate au panier en payant avec Samsung Pay (valable du 13 mai au 29 mai)

Le Galaxy S25 Edge : finesse et puissance dans la main

Le Samsung Galaxy S25 Edge ne passe pas inaperçu. Son design de seulement 5,8 mm d’épaisseur en fait le modèle le plus fin de la série Galaxy S, tout en conservant une solidité remarquable grâce à son cadre en titane. L’écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz offre une expérience visuelle immersive, que vous soyez en plein soleil ou dans une pièce sombre.

Côté photo, le capteur de 200 Mpx avec le moteur ProVisual donne des clichés nets et lumineux, même en basse lumière. Les amateurs de vidéos apprécieront l’IA qui ajuste automatiquement la qualité pour des résultats toujours parfaits.

À l’intérieur, le processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy assure des performances fluides, idéales pour le gaming et les applications gourmandes. L’autonomie suit le rythme grâce à une batterie optimisée, tandis que l’interface One UI 7 apporte une personnalisation avancée avec la Now Bar et l’assistant Galaxy AI.

Des offres qui changent la donne

Dépêchez-vous ! Les offres sur le Samsung Galaxy S25 Edge ne durent que quelques jours. Pour rappel, si vous faites partie des plus rapides, vous pourrez profiter du smartphone à partir de 1126,84€ avec le code EDGE10 valable uniquement jusqu’au vendredi 16 mai inclus.

Et ce n’est pas tout : en cumulant les remises sur les accessoires, vous pouvez vous équiper de coques, de protections, de la Galaxy Watch Ultra et même des Galaxy Buds3 à prix réduit.

Finalement, le Samsung Galaxy S25 Edge est l’alliance parfaite entre design, puissance et innovation. Avec ses offres de lancement, c’est l’occasion idéale de se l’offrir sans se ruiner. Ne ratez pas cette opportunité de vous offrir un smartphone haut de gamme à un prix imbattable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.