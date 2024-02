Plex se lance dans la location de films avec un magasin dédié

Le service de streaming Plex vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux cinéphiles. En plus d'un important catalogue de programmes télévisés gratuits, de films et de chaînes en direct, Plex permet désormais de louer des films.

Plex, l’application qui vous permet d'organiser et de diffuser votre propre collection de médias, se lance dans une nouvelle activité : la location de films. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle lançait une boutique de location de films pour ses clients, leur offrant un accès à plus de 1 000 titres de grands studios tels que WB, Paramount, MGM, Lionsgate et A24.

La boutique de location de films est le dernier ajout au portefeuille croissant de produits et services de Plex, qui comprend des plans d'abonnement, la diffusion en continu financée par la publicité, des chaînes en direct et des fonctions sociales. Il s'agit également d'une décision stratégique, Plex cherchant à diversifier ses sources de revenus dans un marché publicitaire incertain.

Lire également – Plex coupe l’accès aux serveurs de partage et de streaming illégal, les pirates perdent un outil précieux

Quels films sont disponibles à la location sur Plex ?

La boutique de location de films permettra aux utilisateurs de Plex de louer des films récents tels que “Barbie”, “Wonka”, “Aquaman et le royaume perdu” ou encore “Mission : Impossible – Dead Reckoning”, et cela à partir de 3,99 $ seulement. La sélection de films variera au fil du temps, en fonction de la disponibilité et de la demande. Les utilisateurs auront 30 jours pour regarder le film loué, et 48 heures pour le terminer une fois qu'ils l'auront commencé. Le film loué apparaîtra également dans la section “Continuer à regarder” sur l'écran d'accueil de Plex.

Plex pense que sa boutique de location de films aura un avantage sur les autres plateformes, grâce à son moteur de recommandation et à son réseau social. Les utilisateurs de Plex peuvent découvrir de nouveaux films en fonction de leurs propres préférences, des recommandations de leurs amis ou de leurs listes de visionnage. Plex a également introduit récemment une fonction qui permet aux utilisateurs de partager leur activité de visionnage avec leurs amis, ce qui pourrait inciter à louer davantage de films.

La boutique de location de films sera disponible sur tous les appareils compatibles avec Plex, notamment Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV/Google TV, Roku, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux, les smartphones et les tablettes. Plex a déclaré qu'il ajouterait d'autres studios partenaires et s'étendrait sa fonctionnalité à d’autres marchés que les États-Unis à l’avenir.