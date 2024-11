Plex fait peau neuve, l’application a droit à un nouveau design

Plex, le service de gestion multimédia bien connu, s'apprête à bouleverser son écosystème avec une refonte complète de son application. Après deux années de développement intensif, la plateforme cherche à redéfinir son identité, oscillant entre gestionnaire de bibliothèque personnelle et service de streaming moderne.

La nouvelle interface, actuellement disponible en version préliminaire sur mobile, se rapproche plus d’une refonte complète. Fini les menus hamburgers complexes, place à une navigation par onglets intuitive. Les utilisateurs pourront désormais naviguer facilement entre leurs bibliothèques personnelles, les chaînes de télévision en direct et le contenu à la demande.

L'objectif est clair : simplifier l'expérience utilisateur tout en offrant une cohérence visuelle renforcée. Une attention particulière a été portée à la mise en valeur des contenus, avec des visuels plus dynamiques et une présentation plus attrayante. La liste de lecture, baptisée Watchlist, gagne en visibilité, devenant un élément central de l'interface.

Plex a aussi droit à des optimisations de performances

Sous le capot, Plex a opéré une refonte technique complète. Les développeurs ont unifié le code source, promettant des mises à jour plus rapides et homogènes sur l'ensemble des plateformes. Cette transformation s'inscrit dans une stratégie de développement plus agile et réactive.

Consciente des attentes de sa communauté, l'entreprise a pris soin de rassurer ses utilisateurs historiques. La version actuelle de l'application restera disponible pendant la période de test, évitant ainsi les erreurs de déploiement que d'autres plateformes ont pu commettre.

Certaines fonctionnalités sont temporairement absentes, comme les playlists ou le partage d'écran. Mais Plex promet des mises à jour hebdomadaires, avec un déploiement complet prévu au début de l'année 2025. L'entreprise mise sur les retours des utilisateurs pour affiner son produit.

Cette transformation intervient dans un contexte stratégique crucial, alors que la plateforme vient de se débarrasser des accès gratuits aux séries. Après avoir levé 40 millions de dollars début 2024, Plex vise la rentabilité. Le passage à un modèle plus proche des services de streaming traditionnels semble être l'un des objectifs de l'entreprise.

Pour les passionnés de média maison comme pour les consommateurs de contenus en streaming, Plex propose désormais une expérience unifiée. Une transformation qui pourrait bien repositionner le service comme un acteur incontournable de l'écosystème multimédia. Les utilisateurs curieux peuvent dès à présent tester la version préliminaire sur Android et iOS. Une nouvelle ère commence pour Plex.