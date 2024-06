Plex vient de bloquer tous les accès pirates au Plex Pass, les séries gratuites c’est terminé

Plex a lancé une offensive contre des hackers qui débloquaient gratuitement des fonctionnalités payantes de son serveur multimédia. En collaboration avec MarkScan, la plateforme a déposé une plainte pour retirer des codes illégaux sur GitHub afin de protéger les abonnements Plex Pass.

Plex est un service multimédia qui permet de centraliser tous ses divertissements en un seul endroit. En début d'année, la plateforme a lancé une refonte majeure de son design et introduit la location et l'achat de films et séries. Malgré ces améliorations, la société doit aussi lutter contre le piratage, qui menace ses fonctionnalités payantes.

Récemment, Plex a renforcé ses partenariats avec des producteurs de renommée comme Warner Brothers et Lionsgate pour offrir un accès à des divertissements sous licence. Cependant, la société doit lutter contre les hackers qui exploitent ses services pour partager illégalement des bibliothèques de contenu piraté, comme des films et des séries télévisées. Pour contrer ces abus, la plateforme a bloqué l'accès à certains serveurs impliqués dans ces activités pour protéger ses utilisateurs et ses fonctionnalités payantes.

Plex a fait fermer les dépôts de code contenant le Godmode

L'année dernière, l'entreprise a surpris ses utilisateurs en bloquant activement des serveurs multimédia hébergés chez l’entreprise allemande Hetzner qui est souvent utilisée pour partager des contenus piratés. Cette interdiction visait à mettre fin à cette activité non autorisée.

Plex a également ciblé un dépôt de code sur GitHub qui permettait aux utilisateurs de partager des bibliothèques multimédias qui ne leur appartenaient pas et facilitait ainsi le partage de contenu sans autorisation.

Mais récemment, un nouveau problème pour la plateforme est apparu. Des pirates ont créé des codes pour débloquer gratuitement toutes les fonctionnalités de Plex, notamment en activant un “Godmode” sans abonnement Plex Pass. Pour contrer cela, la société, via son partenaire anti-piratage MarkScan, a déposé une plainte DMCA – une loi américaine sur les droits d'auteur – auprès de GitHub.

GitHub a rapidement retiré les dépôts concernés, probablement pour éviter des problèmes légaux. Bien que le code en lui-même ne semble pas enfreindre les droits d'auteur, il contourne les protections de Plex, violant ainsi la DMCA.