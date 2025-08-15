PlayStation VR2 : ce mod open source débloque enfin le suivi oculaire sur PC

Une équipe de développeurs vient de publier un mod qui permet enfin aux propriétaires d’un casque PlayStation VR2 de Sony de profiter du suivi oculaire sur PC. Et ce n’est pas tout. Voici les problèmes de compatibilité corrigés par cette version modifiée du pilote SteamVR.

Le second casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR2 (PSVR2) lancé en 2023, n’est pas réputé pour son interopérabilité. Destiné à la PlayStation 5, Sony a finalement étendu les possibilités de son casque sur PC l’an dernier grâce à la compatibilité SteamVR et à un nouvel adaptateur à 60 € – un prix très élevé, on vous l’accorde.

Néanmoins, cette possibilité d’utiliser le PSVR2 sur PC n’est pas sans compromis : une fois connecté à votre machine, le casque perd de ses fonctionnalités. Le suivi oculaire n’est en effet pas transposé, ni les gâchettes adaptatives. Jusqu’à maintenant, du moins. Et ce n’est pas grâce à Sony.

Le suivi oculaire du PSVR2 débarque enfin sur PC avec ce mod open source

Une équipe de développeurs a publié le PlayStation VR2 Toolkit, une version modifiée et open source du pilote officiel de Sony, le SteamVR. Ce mod permet de faire fonctionner le suivi oculaire du PSVR2 sur PC, mais aussi d’utiliser les gâchettes adaptatives, dont le suivi a d’ailleurs été amélioré par rapport au pilote officiel, grâce à une meilleure prédiction des mouvements. Ce n’est pas la première fois que l’on parvient à faire fonctionner les gâchettes Sense sur PC : le développeur de Cactus Cowboy y est parvenu en septembre dernier par exemple. Mais sa méthode reposait sur DSX, un outil payant. Le PSVR2 Toolkit permet également la prise en charge de la profondeur de couleur 10 bits. Ce paramètre, qui ne fonctionne pas sur les cartes graphiques AMD récentes, est indispensable à l’espace colorimétrique élargi, l’un des deux principes fondamentaux du HDR.

Si profiter du suivi oculaire de votre PSVR2 sur PC vous intéresse, le PlayStation VR2 Toolkit est disponible au téléchargement sur GitHub. Vous pourrez par exemple l’utiliser dans VRChat via le module PSVR2Toolkit.VRCFT, disponible sur GitHub toujours. Seul l’outil de calibration du suivi oculaire n’est pas open source. Et l’équipe travaille déjà à améliorer son mod. La mise à jour prévoit la compatibilité du suivi oculaire avec OpenXR – afin de permettre le rendu fovéal pour les titres comme Microsoft Flight Simulator 2024 –, et la prise en charge des retours haptiques de précision des contrôleurs. D’après UploadVR, grâce au PSVR2 Toolkit, le PSVR2, dont le prix vient d’être définitivement baissé à 449,99 € par Sony, devient la solution la moins onéreuse pour bénéficier du suivi oculaire sur PC.