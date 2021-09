PlayStation Plus : la liste des jeux gratuits d’octobre 2021 a fuité, Mortal Kombat X au programme

Une fois n’est pas coutume, la liste des jeux gratuits du PlayStation se retrouve sur le web avant l’annonce officielle. Ainsi, selon les sources, les joueurs pourront profiter de Mortal Kombat X, Hell Let Loose et PGA Tour 2K21 en ce mois d’octobre. Ces titres restent toutefois à confirmer.

Le mois dernier, le PlayStation Plus offrait de très bons jeux à ses abonnés : Hitman 2, Overcooked 2 et Predator : Hunting Grounds. À quelques jours de l’annonce de la liste pour octobre, cette dernière a fuité sur le web. C’est de nouveau nos confrères de Dealabs qui ont obtenu les informations avant tout le monde. Le cru est un peu moins bon que le précédent, mais il peut se targuer de tout de même proposer Mortal Kombat X, avant-dernier né de la saga culte.

À ses côtés, on retrouve Hell Let Loose, un FPS prenant place en plein cœur de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que PGA Tour 2K21, jeu de golf le plus abouti sur PlayStation. Si, comme toujours, mieux vaut se montrer prudent face à ce genre de fuite avant d’en avoir la confirmation de Sony, le site s’est déjà montré digne de confiance concernant le sujet en dévoilant en avance la présence de Day’s Gone ou encore Oddworld : Soulstorm dans l’offre.

Mortal Kombat X, Hell Let Loose et PGA Tour 2K21 seront gratuits pour les abonnés PlayStation Plus

Mortal Kombat X est donc sans doute le plus populaire des jeux de cette liste. Dans cet opus, la Terre est de nouveau mise en danger par Shinnok et son armée de monstres. Johnny Cage, Sony Blade, Raiden et tous les personnages emblématiques de la série sont présents pour affronter les forces du Mal dans des combats endiablés.

Sorti en 2019, Hell Let Loose vous propose de vous mettre dans la peau d’un soldat de la Seconde Guerre Mondiale accompagné de ses 49 autres acolytes. Votre but : affronter l’équipe adversaire de 50 joueurs dans deux modes de jeu différents. Dans le mode Warfare, l’équipe ayant capturé le plus de secteurs avant la fin du temps imparti remporte la partie. Dans le mode Offensive, une équipe possède l’ensemble des secteurs, qu’elle doit alors protéger contre les assauts ennemis.

Enfin, PGA Tour 2K21 s’adresse à tous les fans de golf. Que vous décidiez de suivre le mode carrière classique ou de créer votre club avec ses propres règles, vous trouverez forcément votre bonheur dans ce titre de référence. Ces trois jeux seront disponibles pour les utilisateurs PS4 ou PS5, si Sony confirme la liste.

