Playstation Plus : jouer à l’extension de Final Fantasy 7 Remake est plus compliqué que prévu

Depuis ce 19 juillet 2022, les abonnés au Playstation Plus et Extra peuvent accéder à plusieurs titres supplémentaires comme l'excellent Stray, de nombreux épisodes de la licence d'Assassin's Creed sans oublier le remake de Final Fantasy 7 avec son extension Intergrade. Seulement, certains joueurs rencontrent des problèmes pour récupérer le DLC. Explications.

Depuis ce 23 juin 2022, Sony a lancé sa nouvelle formule du Playstation Plus, issue de la fusion être l'ancien PS Plus et le PS Now. Désormais, les joueurs peuvent opter entre trois offres. Si le PS Plus Essential ne propose rien de plus que le précédent PS Plus, les abonnements PS Plus Extra et Premium permettant d'accéder à de nombreux avantages comme un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5.

Comme Microsoft avec son Xbox Game Pass, Sony compte ajouter régulièrement de nouveaux jeux à son catalogue. Or et depuis ce 19 juillet 2022, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent mettre la main sur plusieurs titres supplémentaires, à commencer par Stray, le fameux jeu d'aventure où l'on incarne un chat dans un univers cyberpunk.

Les fans de la licence culte d'Ubisoft Assassin's Creed pourront également récupérer dans leur ludothèque plusieurs épisodes comme AC IV : Black Flag, AC : Unity ou encore AC : The Ezio Collection. Mais ce n'est pas tout, puisque Sony a aussi ajouté à sa collection le remake acclamé par la critique de Final Fantasy 7 accompagné de son extension Intergrade.

Pas d'extension Intergrade pour ceux qui possèdent déjà FF 7 Remake

Une excellente nouvelle, surtout pour les joueurs qui souhaiteraient découvrir cette extension à moindre coût. Enfin, c'est que l'on pourrait penser. En effet, visiblement ceux qui possèdent déjà Final Fantasy 7 Remake (que ce soit sur PS4 et PS5) ne peuvent pas télécharger le DLC Intergrade via le catalogue du Playstation Plus.

Le même message d'erreur apparaît systématiquement : “Vous ne pouvez pas acheter ce produit pour les raisons suivantes : vous possédez déjà les produits suivants qui entrent en conflit avec le produit que vous essayez d'acheter : Final Fantasy VII Remake”.

Notez que les joueurs avaient rencontré un problème similaire lorsque la version PS4 du titre était offert via l'ancienne version du PS Plus. En effet, ceux qui avaient récupéré le jeu par ce biais devaient sortir la carte bleue pour accéder à la version PS5, contrairement à ceux qui avaient acheté le jeu de manière classique. Finalement, Sony et Square Enix sont revenus sur leur décision quelques mois plus tard.

Pour l'instant, le constructeur et le studio n'ont fait aucune déclaration officielle sur le sujet. De fait, on vous déconseille de passer à la caisse pour accéder à cette extension. Il est possible que Sony résolve le problème d'ici quelques jours/semaines. On l'espère en tout cas.