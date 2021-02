PlayStation Now : Black Ops 3, Detroit Become Human, les jeux disponibles en février 2021

Comme chaque mois, Sony ajoute de nouveaux jeux à sa liste Playstation Now. En février, Sony a mis les bouchées doubles en proposant des titres très populaires auprès des joueurs. Entre le dystopique Detroit : Become Human et le guerrier Call of Duty : Black Ops III, il y aura de quoi s'amuser pendant de longues heures.

En décembre dernier, le PS Now nous a déjà régalé en rendant disponible le cultissime Horizon Zero Dawn pour une durée indéterminée. Nul doute que le jeu a été streamé de nombreuses fois depuis. Pas facile pour Sony, donc, de maintenir le niveau dans sa nouvelle fournée. Pourtant, le pari est réussi : de très belles perles rejoignent les rangs du service ce mois-ci. Detroit : Become Human, Call of Duty : Black Ops III, Hotline Miami 2 : Wrong Number… Petit tour d'horizon de ce qui attend les joueurs pour février.

À lire également – Playstation Now : une faille critique met en danger des millions de PC sous Windows

Voici la liste des jeux disponibles en février 2021

La plus grosse annonce est sans doute le 3e Call of Duty : Black Ops. Chaque sortie d'un nouvel opus est un événement planétaire, et sa disponibilité sur PS Now risque fort de faire de nombreux heureux. On y retrouve également le jeu futuriste Detroit : Become Human, développé par le studio français Quantic Dream et salué pour la réflexion qu'il apporte sur la nature humaine.

Call of Duty: Black Ops III : disponible jusqu'au 29 avril 2021

Detroit : Become Human : disponible indéfiniment

Hotline Miami 2 : Wrong Number : disponible indéfiniment

WWE 2K Battlegrounds : disponible jusqu'au 3 août 2021

Darksiders Genesis : disponible indéfiniment

Little Nightmares : disponible indéfiniment

Février voit également arriver son lot de jeux indépendants, dont le très fameux Hotline Miami 2 : Wrong Number. La série, démarrée en 2012 sur PC, fait partie de celles qui ont donné leurs lettres de noblesse aux studios plus modestes que les mastodontes de l'industrie, en prouvant qu'il est possible de produire des jeux de qualité avec des budgets moins conséquents.

On retrouve enfin le jeu de catch WWE 2K Battlegrounds, le platformer Little Nightmares et Darksider Genesis, spin-off de la saga dont le 3e volet est lui aussi disponible sur le service de streaming. On notera par ailleurs de lourdes pertes, avec Hitman 2, Dead Cells et The Evil Within qui quittent la plateforme.