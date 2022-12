PlayStation et Nintendo font le bilan de 2022, découvrez les jeux auxquels vous avez le plus joué

Sony et Nintendo viennent de mettre en ligne des résumés de votre année 2022, qui récapitulent vos habitudes de jeu, vos trophées, ou encore les genres de jeux que vous avez le plus appréciés au cours de l’année.

Chaque année, Sony dévoile le PlayStation Wrap-Up, un moyen pour les utilisateurs de voir leur année de jeu sur PS5 et PS4 sur une seule page web. Le site est en ligne dès maintenant, et une fois que vous vous serez connecté, vous pourrez consulter une variété de faits et de chiffres intéressants sur vos habitudes de jeu en 2022.

Comme l'explique le PlayStation Blog, les fans peuvent se connecter à l'aide de leur PSN pour obtenir un bilan de toutes leurs statistiques de jeu, comme le nombre d'heures jouées, les meilleurs jeux de l'année, les trophées les plus importants et les détails du PlayStation Plus. Notez que comme il reste encore la moitié du mois de décembre, vos statistiques Wrap-Up continueront à être mises à jour jusqu'à la fin de l'année. Si vous cliquez sur l'intégralité de la page récapitulative 2022, vous obtiendrez un code de bon d'achat pour l'un des six avatars Astro Bot.

Nintendo propose également son propre résumé de votre année 2022

Nintendo donne également à ses fans l'occasion de faire le bilan de l'année de jeu via un récapitulatif Nintendo Switch où les utilisateurs peuvent déterminer approximativement le temps qu'ils ont passé sur un jeu donné, ainsi que découvrir d'autres statistiques.

Pour accéder à vos statistiques de l'année en cours, vous devez vous rendre sur la page officielle de Nintendo. Après vous être identifié, sélectionnez Commencer et vous serez dirigé vers la page des statistiques. En sélectionnant un jeu particulier figurant dans votre récapitulatif, vous verrez apparaître un arrière-plan mobile soigné montrant des scènes du jeu, ce qui rend l'expérience agréable et personnalisée.

Dans la section qui couvre des jeux spécifiques, assurez-vous de cliquer sur les côtés gauche ou droit du champ pour le faire défiler horizontalement. Vous verrez ainsi les jeux les plus joués, soit par mois, soit par heure. Vous serez évidemment invités à partager vos statistiques sur les réseaux sociaux avec vos amis pour comparer vos jeux.

Pour accéder à votre récapitulatif PlayStation, c’est par ici. Pour celui de Nintendo, cliquez sur ce lien.