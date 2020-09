Play Store : Google change totalement l’interface et introduit le partage en P2P

Le Google Play Store va avoir droit à une refonte de son design. La nouvelle interface réorganise les menus et onglets pour plus de clarté. L’autre grosse nouveauté du Play Store, c’est le partage d’applications entre amis grâce à un système de téléchargement en P2P.

Cela fait un moment que le Google Play Store n’a pas connu de refonte substentielle de son interface, en dehors de son récent passage au mode sombre. Mais il va bientôt y avaoir du changement. Google prépare un gros ménage dans sa boutique d’applications. Le dernier APK du Play Store a été passé au peigne fin par 9to5Google qui – comme souvent – a réussi à activer des fonctionnalités qui ne seront disponibles que plus tard pour tout le monde.

Google Play Store : bientôt une toute nouvelle interface

Les grands changements au niveau de l’interface sont à retrouver dans la section désignée actuellement par « Mes Applications et jeux ». Elle est accessible en déployant le menu d’un balayage vers la droite depuis le bord gauche de l’écran. Cette section va bientôt devenir « Gérer les applications et appareils » et permettra d’accéder à une variété d’options qui sont jusqu’ici éparpillées dans différents onglets.

Il existe aujourd’hui quatre onglets : « Mises à jour », « Applications installées », « Bibliothèque » et « Bêta ». On perçoit d'emblée le côté minimaliste de la nouvelle interface puisqu’elle ne présente que deux onglets désormais : « Overview » que l’on peut traduire par « Vue d’ensemble » et un autre onglet intitulé « Gérer ».

L’onglet « Vue d’ensemble » affiche un concentré d’informations qui permettent de savoir rapidement si des mises à jour sont disponibles et combien d’applications sont à mettre à jour. Une jauge montre également quel espace occupent les applications sur le stockage de l’appareil.

C’est au niveau de l’onglet « Gérer » que se concentrent la plupart des modifications. Google a essentiellement combiné trois vues en une seule. Un filtre permet d’accéder aux applications « installées » et « non installées » qui sont jusqu’ici accessibles dans l’onglet « Bibliothèque ». Cet onglet intègre par ailleurs une vue pour les mises à jour disponibles et permet également d’afficher les jeux séparément. Vous pourrez sélectionner facilement plusieurs applications inutiles et les supprimer d’un coup.

Le partage d’applications en P2P

L’autre grosse nouveauté aperçue dans le Google Play Store, c’est la disponibilité d’une option qui permet de partager facilement une application avec des personnes de son entourage. L’idée est simple : vous suggérez une application à un ami ou proche, mais souhaitez lui éviter d’aller le chercher sur le Play Store. Il suffira de lancer le partage et ce dernier pourra télécharger l’application directement sur son smartphone.

Ce système est complètement différent du téléchargement d’APK et il ne devrait y avoir aucun souci pour installer les applications directement sans passer par un processus d’autorisation relativement agaçant. Cette fonctionnalité a un autre avantage : elle permet à la personne qui reçoit l’application d’éviter d’utiliser inutilement sa bande passante. Utilie pour ceux qui disposent d’une connexion très limitée en data et en débit.

Source : 9to5Google