Play Store : désinstallez vite ces 21 applications Android, elles cachent un malware !

Le Play Store est la cible d'un nouveau malware Android. Baptisé HiddenAds, ce logiciel malveillant est capable d'afficher des publicités intempestives sur l'écran de smartphone de ses victimes. Le maliciel a été repéré dans le code de 21 applications présentes sur la boutique de Google par les chercheurs d'Avast.

Ce lundi 26 octobre, un nouveau rapport publié par Avast a révèlé la présence de 21 applications vérolées sur le Play Store. Dans la plupart de cas, il s'agit de jeux sur mobile entièrement anodins. Au total, les applications ont été installées par huit millions d'internautes.

Dans le code des applications, Avast a déniché la présence de HiddenAds, un malware conçu pour afficher des fenêtres publicitaires intempestives. Grâce aux adwares de ce type, les pirates génèrent rapidement des revenus publicitaires. Les pirates derrière HiddenAds font en effet croire aux annonceurs que leurs publicités sont consultées par de nombreux utilisateurs.

Sur le même sujet : Google supprime trois apps populaires du Play Store qui collectent trop de données sur les enfants

La liste des 21 applications Android du Play Store à désinstaller d'urgence

Pour éviter d'être supprimées par un utilisateur mécontent, les applications masquent leurs icônes de l'écran d'accueil du smartphone. Alerté par Avast, Google a rapidement supprimé les 21 applications de son Play Store. Néanmoins, elles sont toujours présentes sur l'appareil de certains utilisateurs. Si c'est votre cas, on vous invite à les supprimer d'urgence via la bibliothèque d'applications Android.

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – New

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip – NEW

Props Rescue

“Google fait tout son possible pour empêcher HiddenAds d'entrer dans le Play Store mais les applications malveillantes continuent de trouver de nouvelles façons de déguiser leur véritable objectif, se glissant ainsi sur la plateforme à l'insu de Google” met en garde Avast.

On vous invite à éviter les applications issues de développeurs méconnus afin d'éviter les mauvaises surprises. De plus, Avast vous encourage à consulter les avis et les commentaires publiés par les utilisateurs d'une application. Bien souvent, des avis négatifs mettent en lumière des pratiques illégales ou dangereuses. Par sécurité, on vous encourage aussi à installer un bon antivirus sur votre Android.

Source : Avast