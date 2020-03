Android : Google n’est pas parvenu à empêcher ce malware d’envahir le Play Store

Le Play Store est la cible d’un nouveau malware publicitaire. Baptisé Tekya, ce nouvel adware se cache dans 66 applications Android en apparence inoffensive, dont plusieurs sont destinées aux enfants. Au total, le logiciel malveillant a été installé par plus d’un million d’utilisateurs.

Le malware Tekya se cache dans le code de 66 applications du Play Store, rapportent les chercheurs en sécurité informatique de CheckPoint. Pour tromper les nouveaux mécanismes de sécurité mis en place par Google, le virus s’appuie sur le code d’Haken, un malware publicitaire repéré fin février sur Android. Cette famille de malwares est en effet capable de berner les systèmes de sécurité de Google Play Protect en détournant une fonction ancrée dans le framework d’Android.

Lire également : Ce malware Android vole les codes double facteur de Google Authenticator

La liste des applications Android infectées par le malware Tekya

Une fois présent sur le smartphone de ses victimes, Tekya va afficher des publicités surgissantes à l’écran. Le maliciel va même cliquer à la place des utilisateurs sur ces annonces publicitaires. Grâce à cette astuce, les pirates derrière Tekya font croire aux annonceurs que leurs publicités sont consultées par de nombreux utilisateurs. Ils reçoivent alors d’importants revenus publicitaires en peu de temps. Ce processus invisible ralentit rapidement les performances des smartphones infectés. De même, l’autonomie de la batterie dégringole.

Parmi les applications infectées par le malware, on trouve une vingtaine de titres destinés aux plus jeunes, comme des jeux de course ou des puzzle enfantins. On repère aussi de nombreuses applications utilitaires, comme des calculatrices scientifiques, des traducteurs ou des lecteurs PDF. Pour attirer les internautes, les applications copient souvent l’interface et le logo d’applications populaires. Voici la liste complète des applications à désinstaller sans tarder de votre smartphone ou votre tablette Android :

caracal.raceinspace.astronaut

com.caracal.cooking

com.leo.letmego

com.pantanal.aquawar

com.pantanal.dressup

banz.stickman.runner.parkour

com.banzinc.littiefarm

com.folding.blocks.origami.mandala

com.goldencat.hillracing

com.hexa.puzzle.hexadom

com.ichinyan.fashion

com.maijor.cookingstar

com.major.zombie

com.nyanrev.carstiny

com.pantanal.stickman.warrior

com.splashio.mvm

leo.unblockcar.puzzle

biaz.jewel.block.puzzle2019

biaz.magic.cuble.blast.puzzle

com.inunyan.breaktower

com.leo.spaceship

fortuneteller.tarotreading.horo

ket.titan.block.flip

com.leopardus.happycooking

com.caracal.burningman

com.cuvier.amazingkitchen

com.caculator.biscuitent

inferno.me.translator

translate.travel.map

travel.withu.translate

allday.a24h.translate

best.translate.tool

com.bestcalculate.multifunction

com.mimochicho.fastdownloader

com.pdfreader.biscuit

com.yeyey.translate

mcmc.delicious.recipes

multi.translate.threeinone

pro.infi.translator

rapid.snap.translate

smart.language.translate

sundaclouded.best.translate

biscuitent.imgdownloader

biscuitent.instant.translate

com.besttranslate.biscuit

com.michimocho.video.downloader

mcmc.ebook.reader

swift.jungle.translate

com.mcmccalculator.free

com.tapsmore.challenge

com.yummily.healthy.recipes

com.hexamaster.anim

com.twmedia.downloader

bis.wego.translate

com.arplanner.sketchplan

com.arsketch.quickplan

com.livetranslate.best

com.lulquid.calculatepro

com.smart.tools.pro

com.titanyan.igsaver

hvt.ros.digiv.weather.radar

md.titan.translator

scanner.ar.measure

toolbox.artech.helpful

toolkit.armeasure.translate

Alerté par CheckPoint, Google a promptement supprimé les 66 applications vérolées du Play Store. On vous invite à éviter les applications issues de développeurs méconnus afin d’éviter les mauvaises surprises. Par sécurité, on vous encourage aussi à installer un bon antivirus sur votre Android.

Source : CheckPoint