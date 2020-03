Google renforce la sécurité de Play Protect et annonce de nouvelles mesures antimalwares

Google vient d’annoncer sur son blog l’arrivée de nouvelles défenses anti-malwares pour les appareils Android. Ces protections inédites sont pour l’instant réservées aux membres du programme de protection avancée.

Depuis son lancement en 2017, Google continue d’améliorer et de perfectionner son programme de protection avancée. Pour rappel, cette initiative permet aux utilisateurs dont les données sont sensibles (journalistes, avocats, hommes et femmes politiques, militants, chefs d’entreprises, etc.) de bénéficier d’un meilleur niveau de sécurité contre le piratage ou le vol de compte Gmail, par exemple.

Les menaces s’adaptant et évoluant, Google n’a pas d’autres choix que de faire de même. Dans ce sens, l’entreprise a dévoilé ce mercredi 18 mars sur son blog de nouvelles protections anti-malwares pour les appareils Android.

Google Play Protect activé en permanence

Première mesure prise par Google, tous les appareils Android dotés d’un compte Google inscrit au programme de protection avancée profiteront désormais du Google Play Protect. Pour mémoire, Play Protect est une application développée par Google pour scanner et analyser plus de 100 milliards d’applications par jour et pour assurer la sécurité de votre appareil Android, ainsi que celle de vos données personnelles et de vos différentes applications. Il sera désormais impossible de désactiver Google Play Protect si vous êtes membre du programme.

Les applications hors Google Play sont proscrites

Toujours dans l’idée de protéger efficacement les appareils Android, Google veut bloquer l’installation de toutes les applications APK ne provenant pas du Google Play Store. Ici encore, seuls les smartphones et tablettes munis d’un compte Google inscrit au programme de protection avancée sont concernés.

Selon les dires de l’entreprise, il sera néanmoins toujours possible d’installer des applications disponibles sur les market place préinstallés des constructeurs, comme l’App Gallery de Huawei par exemple. Il sera également possible de passer via Android Debug Bridge. Par ailleurs, les applications hors Google Play déjà présentes sur votre appareil ne seront pas supprimées et les utilisateurs pourront toujours les mettre à jour.

La firme de Mountain View précise que les utilisateurs de la G Suite inscrits au programme ne pourront pas bénéficier de ces défenses supplémentaires pour leurs appareils sous Android pour le moment. Dans tous les cas, ces nouvelles mesures vont être progressivement mises en place. Pour conclure, Google annonce que d’autres protections inédites à destination de Google Chrome sont également dans les cartons et devraient débarquer dans le courant de l’année 2020. Pour rappel, Chrome avait déjà reçu de nouveaux outils de protection contre les malwares en 2019.

Source : Blog Google