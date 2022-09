Ces 95 applications Android et iOS vous inondent de publicités, désinstallez-les rapidement !

Les chercheurs en cybersécurité ont découvert environ 90 applications malveillantes sur Android et iOS qui peuvent inonder votre smartphone de publicité. Pourtant, celles-ci ont été téléchargées plus de 13 millions de fois.

Un rapport de BleepingComputer a révélé que des chercheurs en sécurité de Human Security Satori avaient découvert 86 applications sur Google Play et 9 autres sur l'App Store d'Apple, qui se livrent à la fraude publicitaire. Ces applications mobiles font partie d'une nouvelle campagne qu'ils ont baptisée « Scylla ». Les analystes pensent que Scylla est la troisième vague d'une opération qu'ils ont découverte en août 2019 et qu'ils ont baptisée ‘Poseidon'. La deuxième vague, apparemment du même acteur de la menace, a été appelée ‘Charybde' et a culminé vers la fin de 2020.

Le plus choquant, c’est que ces nombreuses applications ont été téléchargées par millions sur l'App Store d'Apple et sur le Google Play Store. Les acteurs ont également été décrits comme étant capables d’échapper aux systèmes de détection des menaces. C’est loin d’être la première fois qu’Android et iOS sont tous deux visés par des applications malveillantes.

Quelles sont les applications à désinstaller rapidement ?

Les chercheurs de Human Security ont travaillé avec Google et Apple pour s'assurer que les applications identifiées comme associées à l'opération Scylla étaient supprimées des magasins de perspective. Les chercheurs ont également travaillé avec les développeurs de kits de développement de logiciels publicitaires pour atténuer l'impact de l'opération sur leurs processus et leurs partenaires publicitaires.

Bien que les applications Scylla aient disparu des principaux magasins d'applications, la campagne se poursuit, les responsables continuant à distribuer leurs applications infectées dans des magasins d'applications tiers plus petits. De plus, de nombreux utilisateurs ont toujours certaines applications installées sur leurs smartphones.

Voici la liste de toutes les applications incriminées, que nous vous conseillons fortement de désinstaller.

Sur iOS :

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

Tony Runs – com.TonyRuns.game

Sur Android :

Roll Turn (com.roll.turn.song.wusi.pt) – 1 000 000+ téléchargements

Crush Car (com.crush.car.fly.delivery.lingjiu) – 1 000 000+ téléchargements

Super Hero-Sauve le monde ! (com.asuper.man.playmilk) – 1 000 000+ téléchargements

Spot 10 Differences (com.different.ten.spotgames) – 1 000 000 de téléchargements

Dinosaur Legend (com.huluwagames.dinosaur.legend.play) – 1 000 000 de téléchargements

One Line Drawing (com.one.line.drawing.stroke.yuxi) – 1 000 000 de téléchargements

Shoot Master (com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong) – 1 000 000 de téléchargements

Talent Trap – NOUVEAU (com.talent.trap.stop.all) – 1 000 000 de téléchargements

Find 5 Differences – Nouveau (com.find.five.subtle.differences.spot.new) – 1 000 000 de téléchargements

Helicopter Attack – NOUVEAU (com.helicopter.attack.shoot.sanba) – 500 000+ téléchargements

Arrow Coins (com.helicopter.attack.shoot.sanba) – 500 000 téléchargements

Parking Master (com.ekfnv.docjfltc.parking.master) – 500 000 téléchargements

Tirez dessus : Using Gun (com.bullet.shoot.fight.gtommm.tom)- 500 000 téléchargements

Super Flake (com.chop.slice.flake2020) – 500 000 téléchargements

Five-Star Slice (com.five.star.slice) – 500 000 téléchargements

Sand Drawing (com.sand.drawing.newfight) – 500 000 téléchargements

Mr Dinosaur : Play your Dino (com.topggame.facego.finger.crazy.dino) – 500 000 téléchargements

Track Sliding New (com.track3d.sliding.new) – 500 000 téléchargements

Peter Shoot (com.ltc.peter.shoot.tslgame) – 100 000+ téléchargements

Thief King (com.ltcking.thief.game.tsl) – 100 000+ téléchargements

Spin : Letter Roll (come.letter.roll.race) – 100 000+ téléchargements

Relx cash (com.tycmrelx.cash) – 100 000+ téléchargements

Lady Run (com.lady.dress.run.sexylady) – 100 000 téléchargements

Magic Brush 3D (com.magic.brush.gamesly) – 100 000 téléchargements

Shake Shake Sheep (com.ldle.merge.free.coinspiggy) – 100 000 téléchargements

Number Combination : Colored Chips (com.yigegame.jyfsmnq.gg) – 100 000 téléchargements

Ztime : Gagnez facilement des récompenses en argent (com.pocky.ztime) – 100 000 téléchargements

Lucky Wings – Lotto Scratchers (com.free.scratchers.luckywings) – 100 000 téléchargements

Shake Shake Pig (com.ldle.merge.free.coinspiggy) – 100 000 téléchargements

Lucky Money Tree (com.ldle.merge.lucky.moneytree) – 100 000 téléchargements

Run And Dance (com.tap.run.and.dance) – 100 000 téléchargements

Beat Kicker New (com.beat.kicker.two.game) – 100 000 téléchargements

Fill Color 3D (com.cube.fill.color.paint.turn.fei) – 100 000 téléchargements

Draw Live (com.draw.live.milipop)- 100 000 téléchargements

Draw 1 Stroke (com.draw.one.line.stroke.xipi) – 100 000 téléchargements

Fidget Cubes (com.fidget.cubes.feel.like) – 100 000 téléchargements

Girls Fight (com.girls.fight.fly) – 100 000 téléchargements

Ninja Assassin (com.knifeninja.assassin.dltc) – 100 000 téléchargements

Shooting Puzzle 2020 (com.my.bullet.shooting.man.hunter.youxi) – 100 000 téléchargements

Pulley Parkour (com.pul.parkour.bbroller) – 100 000 téléchargements

Chop Flake 3D (com.slice.chop.superslice3d) – 100 000 téléchargements

Weapon Fantasy (com.weapon.fantasy.games) – 100 000 téléchargements

Bike Extreme Racing (com.bike.extreme.raceing.bikegames) – 50 000+ téléchargements

Player Spiral Maker 3D (com.player.spiral.maker.d3) – 50 000+ téléchargements

Scratch Carnival (com.scratchers.jackpot.luckypiggy) – 50 000 téléchargements

Billionaire Scratch (com.free.tickets.scratchers.Billionaire) – 50 000 téléchargements

Lucky Star : Lotto Scratch (com.free.tickets.scratchers.LuckyLotto) – 50 000 téléchargements

Balloon Shooter (com.balloon.shooter.play) – 50 000 téléchargements

Musical Shoot (com.ltcmusical.fun2021) – 50 000 téléchargements

Chop Slices (com.lvdiao.chop.slices.chef) – 50 000 téléchargements

Ninja Slice (com.slice.masked.games) – 50 000 téléchargements

Work Now ! (com.work.now.slack) – 50 000 téléchargements

Draw Complete (com.ltcdraw.complete.fly) – 10 000+ téléchargements

Draw a War (com.draw.war.army) – 10 000+ téléchargements

Match 3 Tiles (com.blocks.tile.matching) – Plus de 10 000 téléchargements

2048 Merge Cube – Win Cash (com.cube.merge.shooter) – Plus de 10 000 téléchargements

Pull Worm (com.pull.bugs.worm) – 10 000 téléchargements

Shoot Dummy – Gagnez des récompenses et de l'argent Paypal (com.shoot.dummy.fast.speed.linger) – 10 000

Bottle Jump (com.bottle.jump.flip.challenge.fun) – 10 000 téléchargements

Corn Scraper (com.corn.scraper.cut.pipe.siling) – 10 000 téléchargements

Idle Wood Maker (com.idle.wood.maker.gametwo)- 10 000 téléchargements

Pop Girls Schooler (com.pop.girls.schooler)- 10 000 téléchargements

Romy Rush (com.romy.rushrun)- 10 000 téléchargements

Spear Hero (com.spear.super.man.hero) – 10 000 téléchargements

Hiding Draw (com.hiding.drawltc.games) – 5000+ téléchargements

Downhill Race (com.downhill.race.redbull) – 5000+ téléchargements

Jackpot Scratcher-Win Real (com.physicswingsstudio.JackpotScratchers) – 5000 téléchargements

Dig Road Balls (com.dig.road.balls.play.games.ygygame) – 5000 téléchargements

Crowd Battle : Fight the bad guys (com.crowd.battle.goamy) – 5000 téléchargements

Design n Road (com.ltcdesign.nroad) – 1000+ téléchargements

Rescue Master (com.rescue.master.gear.mechanics.wushi) – 1000+ téléchargements

Lucky Scratchers : Lotto Card (com.lotto.bingo.lucky.scratchcard) – 1000 téléchargements

BOO Popstar (com.boostar.boo.popstar)- 1000 téléchargements

Draw Complete A (com.darwa.completea.ltca)- 1000 téléchargements

War in Painting (com.painting.war.inpaper) – 100+ téléchargements

Rush 2048 : 3D Shoot Cubes (com.rushcube.puzzle.block) – 100 téléchargements

Auto Stamp Camera (com.stac.amper.qweaf) – 100+ téléchargements

Meet Camera (com.magicvcam.hdmeet.cam008) – 0 téléchargements

find.five.differences.lvye.xsl, n/a

mufc.zwxfb, n/a

Source : BleepingComputer