Play Store, App Store : Xiaomi, TikTok, WeChat… l’Inde interdit 52 applications chinoises

L’Inde a décidé d’interdire sur son territoire une cinquantaine d’applications Android et iOS en provenance de Chine. Une décision qui intervient alors que les tensions sont très fortes entre les deux pays après des affrontements dans l’Himalaya.

La situation est tendue entre l’Inde et la Chine après de violents affrontement à la frontière située dans l’Himalaya. C’est dans ce contexte que le bureau national de la sécurité indien a annoncé bannir cinquante deux applications chinoises du pays. Parmi elles, des applications très populaires comme Zoom, WeChat, Weibo, Tik Tok ou encore le jeu Clash of Kings.

La suite logicielle de Xiaomi, préinstallée sur tous les smartphones de la marque, est également dans la liste. Une donnée qui devrait compliquer grandement la commercialisation de ses produits dans le sous-continent. Plus besoin d’application dédiée pour retirer tout logiciel chinois de son téléphone, donc. Voici la liste complète :

TikTok

Mi Store

Mi Community

Weibo

WeChat

SHAREit

Clash of Kings

DU recorder

YouCam Makeup

360 Security

DU Battery Saver

DU Browser

DU Cleaner

DU Privacy

Clean Master – Cheetah

CacheClear

DU apps studio

Baidu Translate

Baidu Map

QQ Launcher

QQ Security Centre

QQ Player

QQ Music

QQ Mail

QQ NewsFeed

WeSync

QQ International

ES File Explorer

Mi Video call-Xiaomi

Parallel Space

SelfieCity

Mail Master

Vault-Hide

Vigo Video

Bigo Live

UC News

UC Browser

BeautyPlus

Xender

ClubFactory

Helo

LIKE

Kwai

ROMWE

SHEIN

NewsDog

Wonder Camera

Photo Wonder

APUS Browser

VivaVideo- QU Video Inc

Perfect Corp

CM Browser

Virus Cleaner (Hi Security Lab)

Cette mesure drastique a été prise pour deux raisons. La première est évidente : l’Inde craint des fuites de données en direction de la Chine. L’autre serait que les applications pourraient être utilisées pour dégrader le réseau téléphonique du pays en cas de conflit. Cette liste est préventive, selon l’Hindustan Times, puisque chaque application devra être examinée au cas par cas pour un éventuel retour sur le marché.

De violents affrontements

La situation entre l’Inde et la Chine est très compliquée ces derniers jours. Les tensions concernent la région de l’Aksai Chin, perdue au plein cœur de l’Himalaya et sujette à ne nombreuses disputes territoriales depuis déjà de nombreuses années. C’est dans cette région aussi montagneuse que désolée que se sont affrontés des soldats chinois et indiens dans la nuit du 15 au 16 juin. De violents combats au corps à corps ont fait vingt morts du côté indien, et un nombre inconnu de victimes côté chinois.

La situation pourrait donc s’envenimer avec l’envoi de nouvelles troupes indiennes dans la région. Cependant, aucun des deux pays ne souhaite arriver à un conflit ouvert et tous deux ont annoncé vouloir apaiser rapidement la situation par la voix diplomatique. En attendant, les Indiens sont privés d’applications made in China.

Source : Hindustan Times