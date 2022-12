Pixmania propose une réduction de -650€ sur le PC Razer Blade 15

En ce moment chez Pixmania, vous pouvez profiter d’une réduction exceptionnelle de -650€ sur un PC Razer Blade 15. Vous pouvez également de le payer en 36 fois ! On vous en dit plus sur l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Pixmania

Vous cherchez un PC portable performant ? Nous avons trouvé l’offre parfaite pour vous : le Razer Blade 15 Advanced Model i7-10875H avec une réduction de -650€ chez Pixmania.

Conçu pour le gaming, il est également très performant et vous pouvez le trouver chez Pixmania pour seulement 2349€ au lieu de 2999,99€. Vous n’avez pas un gros budget ? Pixmania va encore plus loin et vous propose de payer l’ordinateur portable en plusieurs fois afin de payer une mensualité abordable chaque mois au lieu d’une somme conséquente lors de l’achat.

Vous avez également plusieurs options concernant le nombre de mensualités et leurs montants. Vous pouvez payer le Razer Blade 15 pour :

72,22€/mois pendant 36 mois*.

104,82€/mois pendant 24 mois.

196,08€/mois pendant 12 mois.

-650€ sur un PC Gaming parfait pour toutes les activités

Si cette offre nous a autant interpellés, c’est principalement parce que cet ordinateur portable peut convenir à tous et toutes. Que vous souhaitiez jouer à des jeux en ligne, dessiner, travailler, monter des vidéos ou encore faire du streaming, il saura répondre à toutes vos attentes.

Sur sa fiche technique, on trouve des prestations haut de gamme qui lui permettent d’offrir de grandes performances et une image détaillée et fluide pour une expérience utilisateur en toute immersion. Il propose notamment :

Un processeur Intel Core i7-10875H avec 16Mo de Cache

Un écran de 15,6” (39,6cm de diagonale) Full HD 1920 x 1080

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070

16Go de RAM et 1To de stockage SSD

Précisons finalement que le PC est neuf et garanti 12 mois.

En savoir plus sur le PC chez Pixmania

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.