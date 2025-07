Pixel Watch 4 : les couleurs du cadran et des bracelets se dévoilent avant l’heure, les voici

Alors que l'annonce officielle des nouveaux appareils de Google approche, on en apprend plus sur la prochaine montre connectée du fabricant. Ses couleurs sont désormais connues.

Si les dernières informations en date se confirment, Google va dévoiler ses smartphones Pixel 10 lors d'un événement le 20 août 2025. Beaucoup attendent de voir les nouveaux mobiles “en vrai” malgré l'avalanche de fuites auxquelles nous avons déjà eu droit. D'autres sont plus intéressés par un appareil qui devrait lui aussi être présenté : la Pixel Watch 4. Nous savons déjà à quoi va ressembler la future montre connectée made in Mountain View grâce une vidéo de rendus, mais elle montre uniquement le modèle noir.

Ce ne sera évidemment pas la seule couleur proposée, surtout que plusieurs seront disponibles à la fois pour les cadrans et pour les différents bracelets. Elles sont désormais connues, en même temps qu'une information importante. La Pixel Watch 4 de Google sera proposée en deux versions : une avec cadran de 41 mm et une avec cadran de 45 mm. Chacune aurait des coloris exclusifs et un seul en commun.

La Pixel Watch 4 proposera plusieurs couleurs de cadran et de bracelet

Comme d'habitude, nous avons droit à des appellations commerciales plus ou moins alambiquées, mais elles permettent tout de même de comprendre la couleur finale. Ainsi, la Pixel Watch 4 41 mm serait disponible en noir, or, “pierre de Lune” et argent. La Pixel Watch 4 45 mm aurait droit à “obsidienne”, “citron”, “pierre de Lune”, “iris” et “porcelaine”. Elle bénéficie d'une couleur supplémentaire donc.

Google Pixel Watch 4:

WiFi/LTE

41mm/45mm

Black/Obsidian

Gold/Lemon

Moonstone

Silver/Iris

Silver/Porcelain — Arsène Lupin (@MysteryLupin) July 4, 2025

En plus du cadran, vous pourrez aussi jouer sur le bracelet. Il y en aura de plusieurs types, chacun avec ses options de couleurs. Notez qu'ils devraient pouvoir s'échanger avec ceux de la Pixel Watch 3 dans la mesure où la taille des deux montres seraient identiques. Faute de traduction française officielle, nous avons laissé les noms des bracelets en anglais :

2-Tone Leather : jade.

Active : iris, citronnelle, pierre de Lune.

Active Sport: indigo, citronnelle, pierre de Lune, pivoine.

Crafted Leather : pierre de Lune.

Metal Mesh: noir mat, argent poli.

Performance Loop : pierre de Lune.

Woven : indigo.

Gradient Stretch : citronnelle/gel, pierre de Lune, obsidienne/noisette, pivoine/iris.

Les bracelets “2-Tone Leather” et les “Gradient Stretch” sont des nouveautés. Rendez-vous au mois d'août pour voir à quoi ils ressemblent.