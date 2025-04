La Google Pixel Watch 4 fuite en vidéo et cache quelques bonnes nouvelles

Vous pouvez observer la Google Pixel Watch 4 sous tous les angles à travers une vidéo de rendu qui dévoile tout le design de la montre connectée. La fuite semble suggérer l'arrivée de la recharge sans fil et une batterie plus imposante.

Le point fort de Google n'est vraiment pas de garder secrets ses futurs produits, une nouvelle fuite concernant la Pixel Watch 4 en apporte une énième preuve. 91mobiles a publié une vidéo de rendu à 360° en parneriat avec OnLeaks pour nous donner un premier aperçu du design de la prochaine montre connectée de Google. On y aperçoit quelques changements de design, qui laissent deviner l'apparition de nouvelles fonctionnalités.

Le cadran est toujours circulaire, mais les bords entourant l'écran paraissent plus fins. On constate aussi la disparition des quatre petites broches à l'arrière, qui servent à recharger la smartwatch sur son support dédié en USB-C. Cela signifie peut-être que la Pixel Watch 4 va devenir véritablement compatible avec la recharge sans fil.

Le design de la Pixel Watch 4 se dévoile

Le nouveau modèle est plus épais que son prédécesseur de 2 mm (14,3 mm contre 12,3 mm). On espère que cet embonpoint va servir à loger une batterie à plus forte capacité afin d'améliorer l'autonomie. Lors de notre test de la Pixel Watch 3, nous avions été déçus par l'endurance du produit, qui constituait l'un de ses principaux défauts.

Deux boutons sont ajoutés de chaque côté du haut-parleur, mais on ignore leur utilité pour le moment. Il pourrait s'agir de raccourcis pour lancer des fonctions spécifiques rapidement, pour aller en complément avec la couronne de navigation. Google ne devrait pas modifier la taille de l'affichage et rester avec deux options : 41 mm et 45 mm.

Voici donc les premières informations que nous avons à disposition pour la Pixel Watch 4. On attend par ailleurs une nouvelle puce pour remplacer le Snapdragon W5 Gen 1, avec pourquoi pas l'intégration d'une puce Tensor maison, comme sur smartphone. La Pixel Watch 4 devrait être lancée par Google en même que les mobiles Pixel 10 (qui ont, eux aussi, fuité), ce qui nous amène aux alentours du mois d'août.

Source : 91mobiles