Précommande Pixel Watch 3 : où acheter la montre connectée Google au meilleur prix ?

Google lance la Pixel Watch 3 qui est en précommande dès aujourd'hui. La principale bonne nouvelle, c'est qu'elle est disponible en deux tailles d'écran : 41 mm comme d'habitude et une nouvelle version de 45 mm. On vous dit tout sur la nouvelle montre connectée de Google et surtout où l'acheter au meilleur prix.

Présente sur le marché des montres connectées depuis deux ans maintenant, Google n'était pas vraiment au niveau de ses principaux concurrents. Mais au bout de la troisième génération des Pixel Watch, la firme de Mountain View a enfin appris de ses erreurs et revient cette année avec une meilleure montre et surtout une Pixel Watch 3 grand écran qui offre plus de confort à l'usage.

Où acheter la Pixel Watch 3 au meilleur prix ?

La bonne nouvelle, c'est que malgré ses améliorations la Pixel Watch 3 est disponible au même prix que son prédécesseur. Si vous dépensez plus, ce sera alors pour acheter la Pixel Watch 3 45 mm qui est 50 euros plus chère.

La montre connectée est évidemment disponible dans des versions WiFi et 4G. On commence donc par la Pixel Watch 3 de 41 mm qui est en précommande à partir de 399 €, soit le prix de la version WiFi. En 4G, elle coûte 499 €, soit 100 € de plus.

Si vous préférez la Pixel Watch 3 de 45 mm, elle est en précommande à 449 € et 549 € respectivement pour les versions WiFi et 4G. Les deux montres sont proposées en plusieurs coloris. Le boîtier est en aluminium avec des coloris noir, argent et champagne poli ou sauge au choix.

Pour ce qui est des bracelets, vous aurez le choix entre un bracelet noir, porcelaine, vert sauge ou quartz rose selon la montre choisie.

Quelles sont les nouveautés de la Pixel Watch 3 ?

Sur le plan esthétique, la Pixel Watch 3 ne révolutionne pas le look de ses prédécesseurs. On note toutefois un gain d'espace sur l'écran puisque même la version de 41 mm est 10% plus grande que son prédécesseur de la même taille grâce à des contours 16 % plus fins.

C'est avec la Pixel Watch 3 45 mm qu'on note le plus grand gain de confort puisque l'écran est 40% plus grand que celui de la Pixel Watch 2. On reste évidement sur un écran OLED LTPO Always-On, avec cette fois-ci une fréquence de rafraichissement dynamique allant de 1 à 60 Hz.

L'écran est étalement deux fois plus lumineux, atteignant les 2000 nits désormais. De quoi voir très clairement, même en plein soleil.

Enfin, Google offre une autonomie de 24 heures en mode Always-On. Mais le mode économie d'énergie permet d'attendre les 36 heures en une seule charge.