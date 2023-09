Pixel Watch 2 : Google va proposer une charge plus rapide et plus d’options de personnalisation

La Pixel Watch 2 de Google promet une autonomie améliorée et des performances en hausse grâce à sa puce Snapdragon W5 Plus de Qualcomm. Les ingénieurs de Google se seraient également penchés sur la vitesse de charge de la montre connectée.

Google nous a laissés jeter un coup d’œil à la Pixel Watch 2, à travers une vidéo publiée sur Youtube il y a quelques jours. Si le clip nous laissait entrevoir quelques détails de la montre connectée made in Mountain View dont la sortie est attendue pour le 4 octobre prochain, peu d’informations ont filtré concernant ses spécifications. En plus de s’être procuré le détail des coloris disponibles pour les modèles 4G-LTE et WiFi/Bluetooth et leurs bracelets, Droid Life a aussi découvert l’apparition d’une nouvelle ligne de bandeaux Sport.

À en croire la rumeur, la Pixel Watch 2 proposera le même choix de couleurs pour le boîtier que ce qu'on trouve actuellement sur la boutique en ligne de Google pour la Pixel Watch, à savoir Champagne Doré, Boîtier Noir Mat, et Argent poli pour les versions WiFi et 4G/WiFi. La grande innovation, au niveau esthétique tout du moins, résidera dans un nouveau choix de bracelet.

La Pixel Watch 2 disposera de nouveaux bracelets et d’une charge un peu plus rapide

D’après le site, comme c’est le cas pour le modèle actuel, la Pixel Watch 2 sera livrée avec un bracelet Active, de couleur Noisette si vous choisissez un boîtier Champagne doré, Obsidienne si vous optez pour un boîtier Noir mat, et un choix de Blanc ou Bai, probablement une couleur vert froid ou marron, si vous optez pour un boîtier Argent poli. Cette dernière option portera à 18 le nombre de bracelets disponibles pour la montre connectée de Google.

C'est probablement dans ses entrailles que la Pixel Watch 2 accueillera le plus de changements. Un câble de chargement rapide USB-C pourrait être inclus dans la boîte. Même si la notion de charge rapide n’est pas la même selon que l’on parle d’une smartwatch ou d’un smartphone, il devrait effectivement être facile pour Google de proposer quelque chose de plus rapide et plus puissant que les 5 W du câble de recharge magnétique USB-C vendu actuellement avec la Pixel Watch.