Pixel Fold : un écran 120 Hz pour le smartphone pliable de Google ?

Le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google, pourrait être équipé d'une dalle LTPO avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker réputé Ross Young sur Twitter.

Comme vous le savez peut-être, de nombreuses fuites et rumeurs évoquent la préparation d'un Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google. Bien entendu, la firme de Mountain View ne serait pas la seule, puisque des appareils pliables sont également en développement du côté de Xiaomi et Vivo, sans oublier les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 chez Samsung. En outre, il était prévu qu'Oppo lance son premier smartphone pliable en juin 2021, mais nous n'avons pour l'instant aucune nouvelle concernant cet appareil.

Mais l'indiscrétion du jour concerne bel et bien le Pixel Fold. En effet, le leaker réputé Ross Young, également fondateur de Display Search et DisplaySupplyChain, vient de confirmer sur Twitter que la grande majorité des smartphones pliables à venir cette année sera équipée d'écrans construits par Samsung.

Que ce soit pour Google, Samsung, Oppo, Vivo et Xiaomi, ces appareils embarqueront tous une dalle 120 Hz LTPO en guise d'écran interne principal. L'avantage du LTPO (low temperature polycrystalline oxide) est qu'il offre la possibilité de modifier de manière dynamique la fréquence de rafraîchissement de la dalle, en passant de 1 à 120 Hz selon les besoins. En résultent des économies d'énergies non-négligeables, à hauteur de 15%, par rapport à une dalle LTPS classique.

Une dalle LTPO 120 Hz pour le Pixel Fold, une première pour Google

Si les affirmations de Ross Young s'avèrent correctes, ce sera la première fois que Google utilise une dalle 120 Hz sur un appareil de la gamme Pixel. Autre point, la dalle du Pixel Fold mesurait 7,11 pouces. Notez que le leaker a également révélé d'autres informations clés sur les appareils pliables des autres constructeurs.

Ainsi, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 embarqueraient une dalle de respectivement 7,57 pouces et 6,7 pouces, tandis que les futurs appareils pliables de Xiaomi et Vivo seraient équipés d'une dalle de 8,2 et 8,1 pouces. Enfin, le smartphone pliable signé Oppo profiterait lui d'une dalle de 7,11 pouces. Bien entendu, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, vous connaissez la chanson.

D'après les premières rumeurs, Google pourrait lancer le Pixel Fold d'ici la fin d'année 2021, tandis que la production de l'appareil débuterait en octobre 2021. De nombreux leakers et médias s'accordent à dire que Google présentera cet appareil lors de la conférence Made By Google qui se tiendra justement en octobre 2021.

Source : Pocket Now