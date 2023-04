Le Pixel Fold se dévoile pour la première fois en vidéo à quelques semaines de sa présentation

Une vidéo publiée sur Twitter nous donne un premier aperçu du Pixel Fold de Google.

Le Pixel Fold de Google n’aura bientôt plus de secret pour nous. Le leaker Kuba Wojciechowski a publié sur Twitter une très courte vidéo nous dévoilant l’écran interne de l’appareil ainsi que son aspect, une fois totalement plié. On notera que le Fold ne semble pas être balafré par une vilaine pliure au milieu de son affichage, un défaut qui affecte pourtant la plupart des téléphones de ce type.

Bien évidemment, la révélation de Me Wojciechowski est à prendre avec des pincettes, mais si le pliable doit être présenté en juin 2023, on peut supposer que la vidéo nous présente un appareil s’approchant du produit fini. Cela ne faisait guère plus de doute, mais il est bon de le rappeler, le Pixel Fold va se replier comme un livre, avec une pliure verticale, ce qui en fera un concurrent direct du Galaxy Z Fold 5, dont l’annonce est prévue pour juillet 2023.

Le Pixel Fold semble plus compact que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung

On constate que les deux clapets du Pixel Fold se referment entièrement l’un sur l’autre, un gage de résistance qui confirme que la charnière pourrait être l’une des « plus durables sur le marché ». Par ailleurs, le gabarit de l’appareil présenté dans la vidéo confirme que la proposition de Google sera plus facile à mettre dans une poche, avec des dimensions apparemment plus contenues que son homologue sud-coréen.

La fiche technique du Pixel Fold de Google se précise chaque jour un peu plus. Il sera propulsé par un processeur Tensor G2 et une puce de sécurité Titan M2, avec 12 Go de RAM LPPDR5. Le pliable de Mountain View disposera d’un écran OLED externe FHD+ de 5,8 pouces, tandis que l’affichage OLED interne mesurera 7,6 pouces de diagonale. Le module caméra arrière sera composé d’un capteur principal de 48 MP, tandis que le téléobjectif et l’ultra-grand angle disposeront d’un capteur de 10,8 MP. Un tel concentré de technologie se paiera évidemment au prix fort. La rumeur annonce que le Pixel Fold se vendra autour des 1700 dollars.

Source : Android Authority