Le Pixel 9 Pro Fold est le nouveau smartphone pliable de Google et il veut laisser la concurrence sur le carreau

Google a officialisé son Pixel 9 Pro Fold, son tout nouveau smartphone pliable. Un produit qui veut rivaliser avec les cadors du marché comme le Galaxy Z Fold 6 et qui pour séduire, mise sur son design ultra fin, sur sa partie photo soignée ainsi que sur l’IA Gemini. Sur le papier, il a tout pour plaire.

Google vient de lever le voile sur ses nouveaux smartphones. Quatre produits ont été présentés et parmi eux, le Pixel 9 Pro Fold. Un terminal pliant qui veut tenir la dragée haute aux cadors du marché, comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 ou le OnePlus Open.

Pour séduire, le Pixel 9 Pro Fold peut miser sur plusieurs points. Le premier, c’est son design léché avec son châssis en aluminium. Google promet une finesse de 10,5 mm. Si ce n’est pas le produit Fold le plus fin du marché, c’est tout de même appréciable pour le ranger facilement dans sa poche. On remarque qu’il adopte le même module photo que les autres Pixel 9, cet ilot en aluminium anodisé très esthétique. La grande question concernera la solidité et la flexibilité de la charnière, un point sur lequel nous seront très vigilants lors de notre test. Le produit est certifié IPX8.

Google Pixel 9 Pro Fold Ecran Interne

8"

LTPO OLED pliable

2152 x 2076 pixels

373 pixels par pouce

1-120 Hz

HDR10



Externe

6,3"

OLED

2424 x 1080 pixels

422 pixels par pouce

60-120 Hz

Gorilla Glass Victus 2 Chipset Google Tensor G4 OS Android 14 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 48 mégapixels (f/1.7)

Ultra grand-angle : 10 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif : 10 mégapixels (f/3.1) Capteurs selfie Extérieur : 10 mégapixels

Intérieur : 10 mégapixels Batterie 4650 mAh

Recharge 45W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IPX8 Prix A partir de 1899 euros



Le Pixel 9 Pro Fold met en avant son IA et sa partie photo

Format Fold oblige, le téléphone de Google embarque deux écrans (OLED), un extérieur de 6,3 pouces et un intérieur de 8 pouces au format quasi-carré pour s’adapter à un grand nombre d’activités.

Pas d’Android 15 sur le Pixel 9 Pro Fold, ce dernier arrivera plus tard. Nous avons donc un Android 14 adapté au format particulier du produit, notamment avec du multitâches facilité, le Youtube View qui permet de regarder 4 vidéos en même temps ou encore des fonctionnalités photos utilisant intelligemment les deux dalles, comme pour les selfies. La grosse nouveauté, c’est évidemment l’intégration de Gemini. Rester appuyer sur le bouton d’allumage permet de lancer l’assistant IA afin d’effectuer des requêtes. L’IA est aussi mise à contribution pour de la traduction instantanée ou encore de la retouche photo.

La photo, justement, c’est le gros focus de ce produit. S’il dispose d’un module un peu moins clinquant que celui du Pixel 9 Pro, il n’a tout de même pas à rougir avec son grand angle de 48 Mp, son ultra grand angle de 10 Mp et son téléobjectif de 10 mégapixels. Ici, c’est le logiciel qui est mis à contribution pour des résultats satisfaisants, comme c’était déjà le cas sur les précédents modèles de Pixel.

Un téléphone qui se place au même niveau tarifaire que ses concurrents

Pour le reste, on note la présence d’un Tensor G4, le nouveau SoC de Google, ainsi que d’une batterie de 4650 mAh qui nous inquiète un peu (charge rapide de 45 Watts). Google promet jusqu’à sept ans de mises à jour logiciel et vendra son produit en deux coloris : noir ou porcelaine. Il sera disponible le 3 septembre prochain à partir de 1899 euros. Un tarif qui le place au niveau des autres Fold du marché.

En plus du Pixel 9 Pro Fold, Google a également annoncé le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. De nouveaux écouteurs True Wireless ont aussi été dévoilés, les Pixel Buds Pro 2, ainsi que des montres connectées : la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL. Nous testerons évidemment tout ça en temps et en heure.