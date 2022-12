Android 14 : Google veut imposer le codec vidéo AV1, et c’est une bonne nouvelle

Le codec vidéo AV1, qui jouit de performances de compression impressionnantes, mais peu supporté sur smartphone, pourrait devenir obligatoire avec Android 14.

Android 14 devrait sortir en version stable aux alentours d'août ou septembre 2023, mais une première version bêta devrait être rendue disponible dès le mois d'avril, peu de temps après les developer previews. Nous saurons donc assez rapidement à quoi nous en tenir avec la mise à jour qui arrive. En attendant, XDA Developers tient peut-être une piste intéressante sur la prochaine mouture majeure du système d'exploitation mobile.

La publication spécialisée a en effet repéré plusieurs commits dans Android Open Source Project (AOSP) qui laissent suggérer que la prise en charge du codec vidéo AV1 par un smartphone serait obligatoire pour pouvoir prétendre à Android 14 nativement.

Rendre AV1 obligatoire dès Android 14 semble bien ambitieux

Selon ces contributions, l'encodage AV1 serait ajouté au VideoCodecTest de la procédure de tests de compatibilité Android. Si après test, un appareil est jugé ne répondant pas aux exigences de compatibilité Android, il peut échouer à l'examen de passage imposé par Google pour accéder à sa suite d'applications. Cela ne ferme pas tout à fait les portes d'Android, mais demandez à Huawei comment il s'en sort hors Chine sans les fameux services Google.

Un deuxième commit semble faire référence à l'ajout d'AV1 à la liste des codecs qu'un appareil doit être capable de décoder pour passer les tests de Google, avec une référence directe à Android 14, ce qui donne encore du poids à cette théorie.

Rappelons que l'AV1 est un codec vidéo libre de droits (qui ne nécessite donc pas le paiement d'une licence) développé par l'Alliance for Open Media. Il est beaucoup plus performant que des standards actuels du marché, tels que le VP9 et le H264, grâce à une technologie de compression bien mieux optimisée permettant d'économiser une grande quantité de bande passante.

Google prépare clairement le terrain pour favoriser l'adoption de l'AV1, qui lui sera très utile notamment pour YouTube. Il n'est pas envisageable que les smartphones déjà sortis soient privés d'Android 14, cette potentielle obligation concernerait uniquement les nouveaux produits sortant directement sous Android 14. Actuellement, très peu de smartphones sont compatibles AV1. Le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2 le prend en charge, mais pas son prédécesseur, par exemple.

