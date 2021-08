Le Pixel 6 sera vendu sans chargeur, Huawei ne baisse pas les bras, clap de fin pour Android Auto, le récap’

Google ne fournira pas de chargeur avec ses futurs Pixel 6 et 6 Pro, Huawei compte bien revenir en force sur le marché du smartphone, Google s'apprête à supprimer l'application mobile d'Android Auto sur Android 12, c’est le récap’ !

PIXEL 6 : GOOGLE ABANDONNE LE CHARGEUR INCLUS DANS LA BOÎTE

À l’occasion de la sortie du nouveau Pixel 5a 5G hier, Google a annoncé qu’il s’agirait probablement de la dernière fois qu’il inclura un chargeur dans la boîte avec un nouveau téléphone. Les Pixel 6 et 6 Pro seront donc vendus sans chargeurs cet automne et il faudra se le procurer séparément ou utiliser un chargeur USB-C que vous possédez déjà. Google rejoint ainsi Apple et Samsung dans la liste des fabricants qui n’incluent plus de chargeur, évoquant des raisons écologiques à ce retrait. Contrairement au nouveau Pixel 5a 5G, qui n’est sorti qu’aux États-Unis et au Japon, les prochains Pixel 6 et 6 Pro seront bien commercialisés en France.

HUAWEI N’A PAS DIT SON DERNIER MOT ET PRÉPARE SON RETOUR AVEC SES PUCES KIRIN POUR SMARTPHONE

Reuters rapporte qu’à l’occasion d’une séance de questions réponses avec les employés de l'entreprise, Guo Ping, l'actuel président tournant de Huawei, a longuement évoqué les restrictions américaines et l’interdiction pour la marque de commercer avec la plupart de ses fournisseurs hors de Chine, tout en assurant que la situation pourrait être résolue. Pour s’émanciper de ses partenaires, le fabricant espère être en mesure de développer et de graver ses puces Kirin en toute indépendance et a d'ailleurs lancé la construction de sa première usine de production de puces à Wuhan. Dans ce contexte, le dirigeant actuel de la marque estime que Huawei ne tardera pas à devenir le numéro 1 du marché du smartphone, devant Samsung, Apple et Xiaomi.

L'APPLI ANDROID AUTO CÈDE LA PLACE AU MODE CONDUITE DE GOOGLE ASSISTANT



Lancé en 2014 lors de la Google I/O, Android Auto s'est imposé d'année en année comme un incontournable lorsqu'on parle d'expérience de conduite connectée et intelligente. Comme l'ont révélé nos confrères du site XDA Developers, Google s'apprête pourtant à supprimer l'application mobile d'Android Auto sur Android 12 au profit du mode Conduite intégré de Google Assistant, lancé il y a maintenant deux ans. La firme de Mountain View a d'ailleurs confirmé la nouvelle à nos confrères du site 9To5Google. L'application mobile d'Android Auto ne sera plus disponible sur Android 12, mais le restera sur les anciennes versions de l'OS, toutefois les utilisateurs de l'application mobile d'Android Auto devront à terme migrer vers le mode Conduite offert par Google Assistant.

