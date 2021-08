Avec Android 12, les Google Pixel se chargeront plus lentement la nuit pour préserver la batterie

Android 12 veut du bien à votre batterie. Certains utilisateurs de la bêta 4 ont remarqué que lorsque qu'ils rechargent leur Google Pixel durant la nuit, celui-ci arrive à 100% seulement quelques minutes avant leur réveil. Cette fonctionnalité, déjà existante depuis quelques mois, semble avoir été améliorée par la firme de Mountain View.

Fin 2020, Google a présenté une nouvelle fonctionnalité pour ses Pixel. Baptisée “Charge Adaptive”, celle-ci bloque la recharge des smartphones à 80% pour protéger la durée de vie de la batterie. Elle s'active notamment la nuit, pour éviter qu'elle passe trop de temps à recevoir le maximum d'énergie. Malgré tout, l'utilisateur profite tout de même de sa batterie à 100% le lendemain, grâce à une intelligence artificielle qui ralentit la recharge pour la terminer quelques minutes avant le réveil.

Seulement disponible sur les Pixel 3, Pixel 4 et Pixel 5, Google a été relativement discret sur cette fonctionnalité. Et pour cause : elle ne fonctionne pas exactement comme prévu. Premièrement, parce qu'elle nécessite la mise en place de conditions bien particulières, comme le fait de commencer la recharge après 21h et configurer une alarme entre 5h et 10h. Ensuite, parce qu'elle avait encore besoin de petites optimisations. À en croire les utilisateurs de la dernière bêta d'Android 12, c'est désormais chose faite.

Google améliore Charge Adaptive pour Android 12

Concrètement, Charge Adaptive fonctionne de la même manière qu'auparavant. En revanche, la recharge est beaucoup plus lente passés les 80%. Selon des membres de Reddit, leur Pixel a atteint 100% de batterie entre 30 et 90 minutes avant leur réveil, soit de bien meilleurs résultats que ceux obtenus il y a encore quelques semaines.

“Dans Android 12, les paramètres nous permet de voir l'utilisation de la batterie durant les précédentes 24 heures, y compris les sessions de charge”, explique l'un d'eux. “J'ai donc pu remarquer ceci : jusqu'à 80 %, le Pixel se charge rapidement (comme dans Android 11) malgré le fait d'avoir activé la charge adaptative et ensuite, comme dans Android 11, il ralentit jusqu'à votre réveil. Cependant, il va beaucoup plus lentement : il termine la charge juste une demi-heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller”.

Un autre précise que “il se charge rapidement jusqu'à 80 % et reste ensuite en attente jusqu'à environ 3,5 heures avant votre réveil. Ensuite, elle se recharge pendant environ 90 minutes à 6 % par heure (donc environ jusqu'à ce qu'elle atteigne 90 %), puis se recharge pendant environ 30 minutes à environ 25 % par heure jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, ce qui se termine environ 90 minutes avant votre réveil”.

