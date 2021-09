Pixel 6 et 6 Pro : Google s’attend à des ventes record

Google s'attend à ce que les Pixel 6/ 6 Pro rencontrent un succès fulgurant. D'après certains bruits de couloir, le géant américain espère réaliser des ventes record avec sa nouvelle gamme de smartphones premium.

D'après les informations obtenues par nos confrères de Nikkei, Google s'attend à ce que les ventes de Pixel 6 atteignent des sommets. Le géant de Mountain View aurait demandé à ses fournisseurs de produire 50% de smartphones en plus par rapport au “niveau prépandémique en 2019”. La pénurie de puces informatiques, qui paralyse toute l'industrie de l'électronique, ne touche apparemment pas les lignes de production de Google.

En 2019, Google a lancé les Pixel 3a et, quelques mois plus tard, les Pixel 4. D'après les données du cabinet de recherches IDC, la marque californienne a écoulé plus de 7 millions de téléphones cette année là. Google n'avait jamais vendu autant de smartphones dans le monde. Visiblement, la firme espère battre son record après une année 2020 en berne. L'an dernier, Google n'avait en effet vendu que 3,7 millions de smartphones à cause de la pandémie de coronavirus.

Google s'attend à vendre 10 millions de Pixel 6 dans le monde

Si les informations de Nikkei se confirment, Google espère vendre 10 millions de Pixel 6 dans les mois à venir. Ce chiffe inclut à la fois les ventes de Pixel 6, les ventes de Pixel 5a (dont le lancement est limité à une poignée de pays), et les ventes d'un hypothétique Pixel 6a milieu de gamme dans le courant de l'année prochaine.

D'après Nikkei, Google estime avoir un avantage par rapport aux autres fabricants de smartphones Android sur le sol américain. En effet, Google est la seule marque américaine qui propose des téléphones sous Android (avec Microsoft dans une moindre mesure). La firme y verrait “un potentiel de croissance massive”. En mettant en avant ce point, Google espère séduire les acheteurs américains.

Pour rappel, Google devrait annoncer les Pixel 6 dans les semaines à venir. Si certains leakers tablent sur une annonce dès le lundi 13 septembre, d'autres s'attendent plutôt à ce que la présentation n'ait pas lieu avant début octobre. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux Pixel. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Nikkei