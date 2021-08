Pixel 5a : Google se moque d’Apple dans une publicité hilarante

Le Pixel 5a embarque une prise jack et Google tient à le faire savoir ! Dans une vidéo publicitaire, la marque californienne s'est longuement payée la tête de son rival Apple. En effet, Google a parodié avec beaucoup d'humour et de dérision les vidéos de présentation de son concurrent. Le résultat est hilarant.

Mi-août, Google a présenté le Pixel 5a, un nouveau smartphone milieu de gamme. Digne successeur du Pixel 4a, le téléphone se distingue grâce à un SoC Snapdragon 765G, une certification IP67, une dalle 6,34″ (2400 x 1800 px) et un prix de départ contenu. Malheureusement, le Pixel 5a ne sera pas vendu en France.

Aux Etats-Unis, le Pixel 5a vient de débarquer dans les magasins. Dans le cadre de la campagne de promotion du smartphone, Google a diffusé des annonces publicitaires sur la toile et sur les télévisions américaines. L'une de ces publicités s'attarde (très) longuement sur la présence d'un port jack. Contrairement aux Pixel haut de gamme lancés depuis les Pixel 2, le Pixel 5a embarque la célèbre connectique, en voie de disparition sur le marché du mobile.

Google se paie la tête d'Apple et c'est à mourir de rire

Surtout, la publicité parodie les vidéos de présentation d'Apple. Lors de ses keynotes, la marque à la Pomme décrit avec emphase, et un semblant de poésie, toutes les caractéristiques et les options de ses iPhone. De la même manière, Google s'est attardé sur la forme de la prise jack. “Le cercle : parfait, simple. Certains pourraient dire tout simplement parfait “, s'amuse Google.

En référence à Jony Ive, l'ancien chef designer des produits Apple, Google a embauché un acteur avec une voix douce. Dans la publicité, Google s'amuse d'ailleurs des voix-off utilisées par Apple. Un écho annonçant “prononciation classe” se fait entendre dans la séquence.

Toujours plus loin dans le pastiche, la marque présente les matériaux utilisés de la même manière qu'Apple, en employant une kyrielle de superlatifs. “Forgé et usiné à partir du meilleur cuivre et du fer de qualité supérieure. Logé dans un monobloc d'aluminium moulé sous pression”, continue le spot.

Finalement, le spot compare l'action de glisser un câble jack dans le port à une station spatiale qui s'amarre à une autre. “Appeler cette merveille technologique parfaitement symétrique une “prise casque” peut sembler un euphémisme… mais techniquement, c'est comme ça qu'on l'appelle”, déclare Google dans la description de la vidéo. Enfin, on s'étonnera que Google s'attarde sur le sujet de la prise jack alors que les futurs Pixel 6/ 6 Pro sont dépourvus de la fameuse connectique.