Pixel 5 : le casque Bose QC35 II offert lors des précommandes

Le lancement du Pixel 5 se rapproche et site de bons plans semble avoir mis la main sur des infos avant l'heure : en particulier leur tarif, une alléchante offre de précommande et une fiche technique complète.

L'info vient du site Dealabs, un site français de bons plans. On peut y lire un post dans lequel on découvre tout sur le lancement du Pixel 5. La première info, c'est que le prix de 629 euros qui se confirme. Ce niveau de prix était dans tous les cas dans les tons d'autres fuites sur des marchés étrangers. Et il n'y a à ce stade que peu de doute quant au fait que Google vendra effectivement son smartphone 629 euros.

Pour toute précommande d'un Pixel 5, le casque Bose QC35 II est offert

Le listing dévoile également une alléchante offre de précommandes. Pour toute précommande entre le 30 septembre et le 14 octobre 2020, l'excellent casque Bose QC35 II avec sa réduction de bruit active exceptionnelle est offert. Un beau cadeau lorsque l'on sait que l'accessoire est normalement vendu séparément 249 € (la réduction est de 28% sur un total de 878 euros).

Le listing reprend un visuel dans lequel on découvre le DAS du smartphone qui serait de 0.96 W/Kg au niveau de la tête, 1.39W/Kg au niveau du tronc et 2.99 W/Kg au niveau des membres. On découvre par ailleurs une fiche technique complète. Néanmoins, comme le soulignent les auteurs de l'offre ces “caractéristiques restent encore peu sûres” mais permettent de partager “ce qu'[ils ont] trouvé” :

Android 11.0

Écran 6,0 “, 2340 x 1080 pixels, OLED, écran tactile capacitif, verre gorilla 6, HDR (HDR10 +), 90 Hz

Caméra 12.2MP, f / 1.7, comparaison de phase AF (double pixel), OIS, flash LED, vidéos à 2160p / 60fps (Caméra 1); 16,0MP, f / 2,2, (Caméra 2)

Caméra frontale 8.0MP, f / 2.0, vidéos @ 1080p / 30fps

Interfaces USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC

Accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, capteur de lumière, boussole, baromètre, capteur d'empreintes digitales (arrière)

Snapdragon 765G, 64 bits SoCQualcomm SM7250-AB

Processeur: 1x 2,40 GHz Kryo 475 Prime + 1x 2,20 GHz Kryo 475 Gold + 6x 1,80 GHz Kryo 475 Silver

GPU Adreno 620

8 Go RAM

Stockage : 128 Go (UFS 2.1)

NavigationA-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

ModemGSM (0,2 Mbps / 0,1 Mbps), UMTS, LTE, 5G

Normes de réseau GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE-A, LTE-A Pro

Batterie 4080mAh, installée en permanence, chargement sans fil (Qi, réversible)

Matériau du boîtier: verre (arrière), métal (cadre)

Poids 151g

Facteur de forme SIMNano-SIM, eSIM

Certifiés IP68, compatibles avec les aides auditives, haut-parleurs stéréo (hybrides)

A noter que cette fiche technique ne mentionne pas de plastique pour le casing du téléphone contrairement à de précédentes rumeurs.