Pixel 4 : Google booste les performances en réalité augmentée grâce au double capteur photo

Google s’apprête à améliorer les performances de son Pixel 4 en réalité augmentée. Jusqu’à maintenant, le smartphone n’utilise qu’un seul de ses capteurs photo pour calculer les données nécessaires. Dans une prochaine mise à jour de SDK, celui-ci utilisera les deux capteurs. On ne sait pas encore si le Pixel 5 en bénéficiera.

Pour permettre à ses smartphones de proposer des fonctionnalités de réalité augmentée, Google a développé un SDK intitulé ARCore. Grâce à des capteurs de mouvement, de lumière et bien sûr, les capteurs photo, ce dernier effectue les calculs nécessaires pour placer des objets virtuels dans un environnement. Néanmoins, ARCore n’utilise qu’un seul capteur photo de l’appareil, et ce, malgré le développement des téléphones à trois, voire quatre capteurs.

Google a donc décidé de remédier à cela. La firme déploie ainsi une mise à jour d’ARCore qui lui permet d’utiliser deux capteurs photo à la fois. Dans les annotations de release, on peut notamment lire « profondeur stéréo par double caméra sur les appareils compatibles ». Les smartphones concernés afficheront donc de meilleures performances en réalité augmentée, notamment dans le calcul des profondeurs.

Le Pixel 4 va afficher de meilleures performances en réalité augmentée, mais pas le Pixel 5

La mise à jour sera disponible dans les prochaines semaines selon Google, et ne devrait pour le moment concerner que les Pixel 4 et 4 XL. Cette décision est quelque peu surprenante, puisque, en plus d’être sortis plus récemment, les Pixel 5 et 4a 5G présentent eux aussi un double capteur photo. Néanmoins, cela peut s’expliquer par le fait que leur capteur secondaire est bien plus large que ceux de leurs prédécesseurs, ce qui pourrait compliquer les calculs de profondeur.

Google subit donc une nouvelle fois les conséquences de ses choix hasardeux en matière de photo. Pendant longtemps, la firme a insisté sur le fait que ses smartphones n’avaient pas besoin de plusieurs capteurs, grâce aux performances de calcul impressionnantes déjà proposées. Mais elle a fait marche arrière avec le Pixel 4, équipé d’un double capteur. Cette indécision n’est pas sans conséquence : la qualité des photos des Pixel 5 et 4 a a largement baissé par rapport aux anciens modèles.

Source : Android Police