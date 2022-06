Photoshop gratuit : Adobe teste une nouvelle version de son logiciel de retouche pour le Web

Adobe teste actuellement une nouvelle formule de Photoshop : le célèbre outil de création et de retouche graphique pourrait devenir gratuit, tout du moins dans sa version Web.

C'est en octobre 2021 qu'Adobe a lancé une version de Photoshop pour le Web. Si le service n'est pas aussi complet que l'exécutable pour Windows ou macOS, il est censé offrir un panel d'outils offrant le moyen d'éditer et de retoucher rapidement une photo.

Mais devant l'impossibilité de rivaliser avec les innombrables possibilités de son propre logiciel pour ordinateur, Adobe a finalement décidé d'en faire un simple service collaboratif, permettant de montrer des photos et des créations à ses contacts, de leur laisser le moyen de l'éditer sommairement, puis de la partager avec d'autres utilisateurs ou avec son propriétaire d'origine.

À lire aussi : meilleures applications de montage et de retouche photo pour Android

Adobe teste une version gratuite de Photoshop

Voilà qu'Adobe souhaite désormais élargir son champ d'action et s'adresser à celle et ceux qui ne possèdent aucune licence de l'application, et veulent simplement utiliser le service en ligne pour créer de toute pièce une composition. Car jusqu'à présent, il était nécessaire d'ouvrir une image depuis l'application de bureau et la partager, pour finalement l'importer dans Photoshop pour le Web. Ce n'est désormais plus le cas : le service en ligne propose désormais un mode d'édition et de création à part entière, sans que la version pour ordinateur soit nécessaire.

Adobe souhaite donc faire en sorte que Photoshop pour le Web devienne gratuit, afin de démontrer aux utilisateurs les possibilités de son logiciel de création graphique, et les pousser par la suite à acquérir la version de bureau (laquelle restera payante, il va sans dire).

L'éditeur mène donc actuellement un test au Canada de cette édition “freemium” de son service en ligne. Aucune date de diffusion quant à une plus large diffusion n'a pour le moment été communiquée de la part d'Adobe, mais cela permettrait au célèbre logiciel de jouer à armes égales avec des applications mobiles et d'autres services en ligne très populaires comme Canva ou Pixlr. Notez d'ailleurs que la version Web de Photoshop s'accommode parfaitement des mobiles, et prend depuis peu en charge les commentaires sur les images sur ce type d'appareil.

Source : The Verge