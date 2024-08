Philips Hue Lightstrip Gradient : vite, cette offre casse le prix du bandeau LED de 2 mètres !

Toujours en vente à 159,99 €, le ruban lumineux Philips Hue Lightstrip Gradient de 2 mètres passe à prix ultra canon sur Amazon.es qui livre également en France. Vous pouvez ainsi l’avoir pour 98 € seulement ! Si vous voulez ajouter une ambiance colorée à votre intérieur, c’est le bon moment pour craquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Équiper sa maison d’appareils connectés représente un coût non négligeable. Heureusement, vous pouvez profiter des promotions pour vous essayer à la domotique à moindre coût. Le bandeau lumineux Philips Hue Lightstrip Gradient est normalement en vente à 159,99 € mais vous pouvez le trouver moins cher sur l’Amazon espagnol. La livraison rapide est possible vers la France pour 5,43 € et comme d’habitude, vous avez 30 jours pour retourner le produit si celui-ci ne vous convient pas.

D’une longueur de 2 mètres, cette bande LED intelligente s’installe très facilement. La Philips Hue Lightstrip Gradient se branche sur une prise secteur et avec le Bluetooth, vous pouvez la contrôler soit avec le Hue Bridge, soit directement depuis l'application Hue. Vous avez ainsi la possibilité de personnaliser votre ambiance en choisissant les couleurs et les dégradés mais aussi configurer des scénarios et choisir des effets. Ce bandeau lumineux peut en effet imiter les flammes d’une cheminée, l’éclairage d’une bougie…

La Philips Hue Lightstrip Gradient peut aussi se contrôler à l’aide de la voix en l’associez-le à des assistants vocaux comme Amazon Alexa, Apple Home ou encore Google Assistant.

Ce ruban lumineux est entièrement flexible. Vous pouvez donc le plier pour l’adapter à votre espace. Il existe même des extensions pour vous permettre de couvrir de plus grandes surfaces. Vous pouvez ainsi ajouter jusqu’à 10 extensions de 1 mètre.

Grâce à cette offre qui vous permet d’acheter la Philips Hue Lightstrip Gradient à prix réduit, personnalisez votre ambiance grâce aux 16 millions de couleurs différentes. Vous pouvez ainsi choisir la lumière qui convient le mieux, pour des soirées cocooning ou au contraire, pour des fêtes endiablées.