Perseverance sur Mars : heure, plateforme, enjeux, on vous explique comment suivre la mission martienne

La NASA va poser son nouveau rover sur la planète Mars ce soir : Perseverance. Il sera possible de suivre en direct cette opération périlleuse. On vous dit où, quand et comment. Vous pourrez assister à cet événement historique bien au chaud depuis chez vous.

C’est une journée historique pour la NASA. L’agence spatiale américaine va poser son nouveau module sur la planète Mars. Cet « amarsissage » est une opération périlleuse à plus d’un titre. Il sera possible de la suivre en direct sur Internet et de se ronger les ongles pendant de longues minutes.

Où regarde l'atterrissage et de Perseverance et à quelle heure ?

La grande soirée débutera aux alentours de 20 heures sur toutes les plateformes. Le moment critique arrivera lui vers 21h30. Vous pourrez suivre tout ça sur Youtube, Twitch, Twitter ou sur des canaux de diffusion plus traditionnels.

La NASA diffusera l’événement directement sur sa chaîne Youtube et sur Twitch. Le live débutera à 20 heures 15, heure française.

Si vous souhaitez consommer français, le CNES prévoit également de diffuser l’événement sur sa chaîne . Ici, l’antenne sera prise dès 19h45.

Enfin, si vous êtes plus du genre traditionnel, sachez que les chaînes d'informations en continu ont également prévu des soirées spéciales où vous pourrez suivre l'exploit (ou non) minute par minute.

Les réseaux sociaux seront aussi en ébullition et il sera possible de suivre l'atterrissage sur Twitter via le hashtag #CountdownToMars

Perseverance, une mission historique

Mais en quoi consiste cette nouvelle mission martienne, au juste ? L'agence a pour objectif de faire se poser le rover Perseverance, mais également le drone volant Ingenuity qui pourra se déplacer dans l’air martien. C’est la première fois que ce type de véhicule survolera le sol ocre de la planète rouge. Le rover Perservance est lui le successeur de Curiosity. En plus d’être bardé de caméras (dont une de fabrication française, la Super Cam), il dispose d’un arsenal très complet d’outils scientifiques afin d’analyser la composition chimique des sols et de l’air. Le but ici est de déterminer s’il y a déjà eu de la vie sur Mars.

Pour cela, la NASA a choisi un endroit bien particulier de la planète : Isidis Planita, une vaste région située un peu au nord de l'équateur. Elle vise ici le cratère Jezero, et plus précisément l’un de ses bords. Le but est de faire arriver Persévérance dans un delta asséché. La forme du fleuve se devine d’ailleurs dans le relief.

Les sept minutes de terreur

Le module de l'agence spatiale est parti de Terre en juillet 2020 et ce soir, c’est le grand soir. Faire atterrir un module de plusieurs tonnes sur une planète située à des millions de kilomètres est un véritable défi qui frise l’impossible. Le plus gros obstacle réside dans la distance et donc dans le décalage des commandes, de l’ordre de plusieurs minutes. Impossible de manœuvrer à distance.

La procédure est entièrement automatisée mais sera scrutée de la Terre. C’est après 21 heures 30 qu’arrivera le moment critique. La sonde entrera dans l’atmosphère martienne et devra passer de 20 000 kilomètres à l’heure à 0, le tout en résistant à une chaleur extrême. Une étape qui est surnommée « les sept minutes de terreur » par la NASA. C’est seulement à la fin de ces sept minutes que nous saurons si l’opération qui a coûté plusieurs milliards de dollars est un succès ou si tout est parti en fumée dans un chaos infernal. La réponse sera donnée à 21h55, estime l’agence américaine.

Ensuite, le module devra « larguer » le rover de plusieurs mètres de hauteur jusqu’à son point d’arrivée. C’est le fameux « Touchdown ». Si l’opération reste délicate, le pire sera tout de même passé.

Et vous, allez-vous regarder l’arrivée de Persévérance sur Mars ? Si oui, par quel moyen ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !