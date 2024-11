Il y aurait bien eu de la vie sur Mars, cette nouvelle découverte dévoile un indice capital

Une récente découverte appuie un peu plus l'hypothèse d'une vie martienne passée. La planète rouge aurait bien abrité des organismes vivants à une époque lointaine, voici ce qui le laisse penser.

Qu'on s'y rende à bord d'une fusée ou bien à dos d'astéroïde, nous finirons tôt ou tard par nous rendre sur Mars. Certains comme Elon Musk imaginent déjà les futures colonies humaines qui viendront s'installer sur la planète rouge, mais en attendant, une question fondamentale subsiste : est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars ? Si beaucoup d’œuvres de science-fiction aiment répondre par l'affirmative, la réalité invite à la prudence. Pourtant, plusieurs découvertes vont dans ce sens.

Des roches martiennes montrent des signes de présence d'eau par exemple. Une hypothèse d'autant plus plausible depuis que l'on a découvert les traces d'un ancien océan à sa surface. Et nous le savons pertinemment pour en être le produit : là où il y a de l'eau à l'état liquide, il y a potentiellement de la vie. L'étude publiée dans Science Advances enfonce le clou après l'analyse d'un fragment de la météorite martienne la plus célèbre au monde : Black Beauty.

Mars a pu abriter la vie, une nouvelle découverte le laisse fortement penser

Cette roche noire, que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous, a été découverte sur Terre en 2011. Après analyse, il s'avère qu'elle provient de Mars et qu'elle date d'il y a 4,43 milliards d'années. Or, c'est un peu avant cette époque que les planètes de notre système solaire ont gagné une croûte solide. Autrement dit, le minéral donne une idée de l'évolution de Mars juste après sa formation. Les chercheurs de l'Université Curtin en Australie ont étudié un zircon issu de Black Beauty et les résultats sont stupéfiants.

Le caillou possède une signature géochimique prouvant qu'il a été en contact avec de l'eau liquide. C'est déjà une découverte importante, mais elle ne s'arrête pas là. Plus précisément, Black Beauty a été en contact avec un fluide hydrothermal chaud.

Ce sont ceux que l'on trouve dans les environnements volcaniques ou sous l'eau, au niveau des dorsales océaniques. Et d'après de plus en plus d'études, la vie serait apparue il y a plus de 4 milliards d'années au niveau de ces sources hydrothermales. Si elles ont existé sur Mars, comme c'est le cas sur Terre, il est donc très probable que les phénomènes ayant entraîné la création des organismes vivants ont également eu lieu sur la planète rouge. Reste à comprendre ce qu'il s'est passé pour qu'elle soit aussi différente de la nôtre aujourd'hui.