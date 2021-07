La pénurie mondiale de puces commence à impacter les fabricants de smartphones

Jusqu'à présent, les smartphones ont été épargnés par la pénurie de puces puisque les grands fabricants ont stocké assez de composants essentiels. Mais cela pourrait changer la donne dans les mois à venir.

La pénurie mondiale de puces informatiques n'épargne aucun domaine, de l'industrie automobile jusqu'aux consoles de jeux vidéo. Les semi-conducteurs ont en effet fait l'objet d'une pénurie cette année, essentiellement à cause des fermetures d'usines liées à la pandémie actuelle de Covid-19 et à la demande accrue d'électronique de la part du grand public. Et ce n'est pas près de s'améliorer, puisque les fondeurs sont tous d'accord pour dire que la pénurie devrait durer jusqu'en 2023.

Les constructeurs automobiles ont été particulièrement touchés par la pénurie. Aux États-Unis, des entreprises comme General Motors et Ford ont diminué, voire arrêté, la production de certains véhicules. Les consoles de jeux vidéo sont également touchées : les gamers ont eu du mal à acquérir la nouvelle Xbox Series X de Microsoft et la PlayStation 5 de Sony, deux consoles next-gen qui sont sorties durant l'automne 2020.

Les fabricants de smartphones, prochaines victimes de la pénurie mondiale de puces ?

Les smartphones ont, jusqu'à aujourd'hui, été épargnés par les retombées de la crise sanitaire mondiale. Apple et Samsung ont notamment constitué des stocks de composants essentiels, ce qui a permis aux deux géants de la téléphonie (entre autres) de sortir leurs nouveaux modèles de smartphones.

Tim Cook, le PDG d'Apple, a prévenu que les contraintes d'approvisionnement en silicium affecteront notamment les ventes de l'iPhone. Mes pénuries ne concernent pas les processeurs à haute puissance qu'Apple fabrique pour ses appareils, mais les puces destinées aux fonctionnalités quotidiennes comme l'alimentation des écrans mobiles et le décodage audio.

Concernant l'impact global sur les smartphones, un analyste interrogé par CNBC s'attend à ce que la pénurie réduise de 10% les prévisions de production des fabricants d'appareils. “Le résultat probable est une augmentation des prix des téléphones et des pénuries plus profondes pour certains modèles“, assure l'analyste. “Dans le cas d'Apple, vous pourriez être en mesure d'obtenir l'iPhone 12 haut de gamme, mais pas l'iPhone XS bas de gamme. Les autres fabricants de smartphones comme Samsung, LG, et les marques chinoises tels que Xiaomi et Huawei vont tous ressentir la pénurie“.

Source : CNBC