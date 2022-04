pCloud casse le prix de ses formules Family et Encryption pour Pâques

La plateforme de stockage en ligne pCloud vous propose une offre exceptionnelle pour célébrer la fête de Pâques : les formules pCloud Family et pCloud Encryption à prix cassé ! Mais plus vous attendrez, plus le prix sera élevé. Découvrez donc vite le fonctionnement de cette offre dans cet article.

Profiter de l’offre pCloud

À partir de ce matin à 8h, pCloud fête Pâques et vous propose les formules pCloud Family + pCloud Encryption pour seulement 400€, soit une réduction exceptionnelle de 79% ! Mais attention, ce prix n’est valable que 24 heures. Il va en effet commencer à augmenter à partir du 15 avril au matin.

Si vous souhaitez en profiter pour seulement 400€, il va donc falloir agir vite et vous rendre dès maintenant sur le site de pCloud.

pCloud Family et Encryption : une sécurité maximale pour toute la famille

Avec pCloud Family, vous profitez d’une solution de stockage sécurisée à vie pour vous, mais aussi pour votre famille, et ce, sans vous ruiner et avec un paiement unique. Depuis la plateforme de stockage pCloud, vous pouvez sélectionner et gérer très facilement tous vos fichiers tout en préservant votre vie privée. Chaque membre de la famille bénéficie de son espace personnel et de ses identifiants d’accès. Le propriétaire du compte définit la quantité de stockage que chaque membre reçoit.

Plus précisément, avec pCloud Family, vous pouvez partager jusqu’à 2To de stockage à vie avec 4 membres de votre famille (donc 5 personnes au total), 2To de trafic pour les liens de partage et 30 jours d’historique de corbeille. La formule vous donne également accès à toutes les fonctionnalités Premium comme la possibilité de protéger vos liens partagés avec un mot de passe ou bien date d’expiration, le dossier public que vous pouvez utiliser pour des liens directs vers des fichiers ou dossiers, intégrer des images dans vos sites web, ainsi qu’héberger un site HTML statique.

En parallèle, pCloud vous propose une sécurité optimale pour tous vos fichiers grâce à sa formule pCloud Encryption. Vous pouvez chiffrer vos documents avant même de les charger sur la plateforme et vous assurez que personne ne pourra jamais avoir accès à vos fichiers, que ce soit n’importe quel service ou autorité. Les algorithmes de chiffrement pCloud bénéficient en effet de plusieurs couches de protection et seul vous pouvez y avoir accès.

La formule pCloud Encryption vous propose un chiffrement côté client, ainsi qu’une confidentialité complète au niveau du serveur. C’est le moyen le plus simple de chiffrer et de déchiffrer vos fichiers. Vous pouvez ainsi stocker vos fichiers, vos documents professionnels comme personnels, vos photos ou encore vos vidéos privées en toute confidentialité.

Pour profiter de ces deux formules pCloud avec jusqu’à 79% de réduction, rendez-vous dès maintenant sur le site pCloud. Attention, rappelons que les prix vont augmenter petit à petit à partir de demain. N’hésitez donc pas trop longtemps.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.