Ce PC portable gaming MSI Vector 16 avec une RTX 5080 est à prix réduit à la Fnac

En précommande sur le site de la Fnac, un PC portable gaming de la marque MSI, incluant une RTX 5080, est disponible à prix réduit. Actuellement, les adhérents de l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech peuvent économiser 500 euros sur l'achat du MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-015FR.

Si vous avez budget assez important pour vous offrir un PC portable gaming doté d'une RTX 5080, sachez que la Fnac vous permet d'en avoir un en promotion. À l'occasion d'une offre de précommande, le site e-commerce français propose le MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-015FR au tarif de 2799,99 euros au lieu de 3299,99 euros.

Pour obtenir les 500 euros de remise (soit 15 % de réduction), il est nécessaire d'être titulaire de la carte Fnac+ dont l'abonnement coûte 9,99 euros dès la première année. À titre d'information, la livraison du produit pourra se faire en magasin Fnac ou à domicile à compter du 31 mars 2025.

Concernant les points forts du PC portable lié à l'offre Fnac, le MSI Vector 16 HX AI embarque un écran de 16 pouces avec une définition en QHD+ de 2560 x 1600 pixels, une dalle de niveau IPS et une fréquence de 240 Hz.

Conçu pour une utilisation de type gaming, le laptop dispose de 32 Go de mémoire vive, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080, d'un SSD de 1 To, du système d'exploitation Microsoft Windows 11 Famille, d'un clavier rétroéclairé LED RGB à 24 zones, d'une batterie de 90 Wh et d'un processeur Intel Core Ultra 9 275HX.

Enfin, la partie connectivité du PC portable se compose d'un port Ethernet RJ-45, d'un port HDMI 2.1 (8K @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz), de quatre Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1), de deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A, du Wi-Fi 7 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.4.