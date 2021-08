Le pass sanitaire bugue, Xiaomi déploie la mise à jour MIUI 12.5 Enhanced, le récap’

Une faille de sécurité dans Steam a permis aux joueurs d’avoir de l’argent en illimité sur leur compte, un bug empêche de générer les pass sanitaires dans TousAntiCovid, la nouvelle mise à jour MIUI 12.5 Enhanced de Xiaomi va encore améliorer les performances générales de ses smartphones, c’est le récap’ du jour.

STEAM : UNE FAILLE DE SÉCURITÉ PERMET AUX JOUEURS D’ALIMENTER LEUR PORTEFEUILLE VIRTUEL À L’INFINI

En permettant à ses utilisateurs d’alimenter leur portefeuille numérique, le service a sans le vouloir ouvert une faille de sécurité qui aurait pu lui coûter très cher. C’est l’utilisateur drbrix qui a relevé une vulnérabilité et l’a rapportée sur HackerOne. Il y explique qu’une simple manipulation permet de modifier le montant que l’on souhaite importer dans son portefeuille, sans avoir à débourser plus d’un euro. Steam n’a pas attendu bien longtemps pour déployer un correctif, le jour même de la publication du rapport par drbrix, qui s’est vu récompensé par la somme de 7500 dollars.

DES PASS SANITAIRES MOMENTANÉMENT INDISPONIBLES

À partir de 16h vendredi, une série de problèmes techniques a privé certains utilisateurs de pass sanitaire. Un bug de Pro Santé Connect, la plateforme utilisée par les professionnels de santé pour saisir les certificats valables, a en effet empêché les utilisateurs de générer leurs certificats et donc l’importation du QR Code dans TousAntiCovid. Selon la Direction générale de la santé (DGS), le bug concernait surtout les tests antigéniques. Les tests PCR et vaccins ne semblent pas avoir été touchés. Les autorités penchent pour un problème au niveau des serveurs, trop sollicités ces derniers jours.

MIUI 12.5 ENHANCED : UNE MISE À JOUR ENCORE PLUS RÉVOLUTIONNAIRE

Après avoir officialisé sa mise à jour MIUI 12.5, Xiaomi va encore plus loin avec MIUI 12.5 Enhanced. La nouvelle mise à jour a déjà été déployée sur quelques smartphones en Chine, comme les Mi 10 Pro et Redmi K30S Ultra, et devrait bientôt être disponible pour tous. Selon Xiaomi, la mise à jour est principalement dédiée à améliorer les performances générales de ses smartphones, notamment au niveau de la fluidité du système. Xiaomi ajoute également quelques fonctions à sa surcouche pour smartphones telles que le stockage liquide, la mémoire atomique, le focus computing, ainsi que l'équilibre intelligent. La fonction la plus intéressante pour les utilisateurs sera probablement la baisse de la consommation énergétique générale des smartphones.

