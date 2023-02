Orange : ce village est privé d’Internet depuis 2 mois, l’opérateur n’intervient pas

Deux mois sans Internet, voici le calvaire que subit un petit village normand depuis quelque temps. À la suite d’un accident d’exploitation, les habitants n’ont plus accès à l’ADSL, dans une zone où la 4G ne passe pas. Orange, de son côté, ne cesse de reporter la date d’intervention d’un technicien, sans donner de raison.

Il arrive que certains utilisateurs peu scrupuleux soient à l’origine d’une coupure Internet dans un foyer. Mais la chose est d’autant plus rageante pour les habitants de Gorge, un petit hameau situé dans la Manche, en Normandie, qu’elle n’est vraisemblablement la faute de personne. Le 27 décembre dernier, les poteaux de raccordements et les câbles alimentant le village ont été sectionnés. La population soupçonne un incident d’exploitation, causé par un engin agricole.

Malheureusement, la connexion n’a depuis toujours pas été rétablie. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’Orange, qui gère le réseau dans la région, intervienne rapidement pour résoudre le problème, ces derniers attendent toujours patiemment qu’un technicien pointe le bout de son nez. Pire encore, malgré les relances incessantes des habitants, l’opérateur n’a de cesse de reporter la date de l’intervention, sans donner de raison précise.

Un village entier est privé d’Internet depuis deux mois

« Les services se sont beaucoup dégradés en campagne et on est déjà très isolés mais alors là, c’est le comble : je n’ai plus d’Internet ni de téléphone et personne ne peut me joindre chez moi, car la 4G est aussi trop faible », se plaint Jean-Claude Legouix, l’un des habitants de Gorges. Une situation qui empêche certains de travailler correctement, dont Richard, éleveur de vaches.

Sur le même sujet — Coupures d’électricité : quels sont les risques d’être privé d’accès Internet et téléphonique cet hiver ?

« Tout l’administratif se fait maintenant par Internet et on n’a plus accès à rien. Mais, pire, nos engins sont souvent connectés, à commencer par les DAC, les machines de distribution d’alimentation. Il faut attendre de capter de la 4G pour les activer », explique ce dernier. Toutefois, comme souvent en zone rurale, la 4G n’est pas assez puissante pour pouvoir compter dessus.

Pire encore, certains y risquent leur vite. Thérèse, 94 ans, dispose en effet d’un système connecté qui lui permet d’appeler les secours en cas de besoin. Sans Internet, elle est livrée à elle-même si une urgence se présente. Pour l’heure, les habitants continuent de payer leur facture. Aucun signe d’Orange ne permet de déterminer quand une intervention aura lieu.