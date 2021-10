Orange s'est visiblement inspiré des méthodes de Bouygues Telecom et Red by SFR. En effet, l'opérateur historique vient d'annoncer une hausse du prix de l'offre Open Up, soit la formule Fibre la plus complète d'Orange qui comprend la LiveBox 5, un répéteur Wi-Fi et un forfait 4G Orange. Les modifications ont été justement apportées sur le forfait mobile.

Alors que Bouygues vient tout juste d'augmenter les tarifs de certains forfaits, c'est au tour d'Orange de procéder à une nouvelle hausse des prix. En effet, l'opérateur historique a commencé à prévenir par mail ses abonnés à l'offre Open Up d'une modification de la grille tarifaire. Pour rappel, il s'agit de la formule la plus complète d'Orange, qui propose une Livebox 5, un répéteur Wi-Fi et aussi un forfait 4G avec une enveloppe de data de 70 Go.

Et justement, les modifications apportées concernent ce forfait mobile. Dès le mois prochain, l'enveloppe de données mobile passe donc à 120 Go, et la 5G fait donc également son entrée dans l'offre. “Les usages en internet mobile sont en pleine croissance et en constante évolution. Pour anticiper les services de demain, nous faisons évoluer votre offre, sans réengagement et sans démarche de votre part”, explique l'opérateur dans le mail envoyé aux utilisateurs concernés.

2€ par mois supplémentaires pour de la 5G et 120 Go de data

Pour 2€ supplémentaires par mois, les abonnés disposeront donc de 120 Go de 4G/5G (selon si vous avez un mobile compatible). Orange précise que le prix reste inchangé durant le premier mois d'entrée en vigueur de l'offre. Bien entendu, si vous n'êtes pas en possession d'un mobile compatible 5G, vous pourrez continuer à profiter des réseaux 3G/4G de l'opérateur avec ce forfait.

Orange précise par ailleurs qu'il est tout fait possible de refuser cette nouvelle offre. Vous pourrez faire savoir votre position entre le 7 octobre 2021 et le 2 février 2022 depuis votre espace client ou bien sur l'application Orange et moi. Si cette pratique est très peu appréciée globalement des utilisateurs et des associations de défense des consommateurs, ces revalorisations tarifaires régulières sont tout à légales.

En effet, les opérateurs peuvent les déclencher à deux conditions : avoir prévenu les utilisateurs concernés au minimum un mois à l'avance par mail, courrier ou SMS et justifier cette nouvelle grille tarifaire uniquement par l'amélioration des services télécoms (SMS, enveloppe de data, meilleur débit, etc.). Pour rappel, Orange a lancé récemment ses premiers forfaits 4G/5G sans engagement, dans l'optique d'offrir plus de latitude aux utilisateurs et pour se démarquer de la concurrence.