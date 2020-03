Panne Free : gros ralentissement du réseau fibre dans plusieurs régions

Une panne chez Free entraîne un ralentissement du réseau fibre dans plusieurs régions de France en ce moment. L’opérateur subit probablement les premières conséquences du pic de connexion dû au confinement visant à enrayer la propagation du coronavirus.

Rencontrez-vous actuellement des ralentissements sur le réseau de Free ? Vous n’êtes pas seul. Une panne générale est actuellement constatée sur le réseau de l’opérateur, et ce, depuis environ 10h30. De nombreux internautes remontent des difficultés pour accéder à Internet. La connexion est devenue très lente pour certains et pour d’autres, il est carrément impossible d’ouvrir des pages web. « Panne sur la Rochelle. Plus aucun site accessible« , écrit notamment un abonné sur Twitter.

De nombreux messages affluent également sur le site de DownDetector. Les internautes apportent des problèmes sur le fixe, la 4G mais aussi pour la téléphonie et la TV depuis ce matin chez Free. Les débits Internet sont extrêmement faibles comme nous avons pu le constater de notre côté aussi. D’après la carte DownDetector, pratiquement toutes les régions sont touchées par cette panne, notamment la région parisienne. En dehors de la capitale, de nombreux témoignages proviennent également de grandes agglomérations comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Strasbourg pour ne citer qu’elles.

Panne sur le réseau de Free : premières conséquences du confinement

De grandes perturbations étaient prévisibles sur les réseaux des opérateurs, des millions de personnes étant actuellement confinées chez elles pour éviter la propagation du coronavirus. Pas plus tard qu’hier, Arthur Dreyfuss, secrétaire général de la fédération française des Télécom appelait à la responsabilité des usagers pour éviter des problèmes d’accès à Internet. « Il va falloir que l’ensemble des particuliers, des entreprises puissent s’adapter et prioriser » déclarait-il dans un entretien accordé à Franceinfo.

Free n’est pas le seul touché par les problèmes en ce moment. Bouygues Telecom fait face à une grosse panne sur son réseau mobile ces derniers jours avec des difficultés pour les abonnés se connecter au réseau de l’opérateur en 4G, comme nous avons pu le constater.