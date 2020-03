Bouygues Telecom : grosse panne du côté du réseau mobile, rien ne va plus

Un très grand nombre d’abonnés au réseau mobile de Bouygues Telecom rencontre en ce moment même de gros problèmes de connexion. Depuis ce matin, aucune liaison au réseau 4G ne semble possible.

Depuis ce matin 9 heures, les utilisateurs du réseau mobile de Bouygues Telecom sont confrontés à de sérieux problèmes de connexion. Le souci semble toucher des villes comme Lyon, Lille, Dijon, Marseille, Paris et certaines zones de l’Île-de-France (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne plus particulièrement). Par ailleurs, malgré une petite accalmie peu avant 16h00, la panne a redoublé de plus belle.

Une panne généralisée du réseau 4G uniquement ?

Nous avons pu constater le souci sur plusieurs smartphones de la rédaction équipés d’un abonnement Bouygues (un Forfait B&You Light 30 Go à 9,99 €/mois, plus précisément). Si les appels et la data fonctionnent correctement, il nous est effectivement impossible de nous connecter au réseau 4G de l’opérateur depuis ce matin. Sur son compte Twitter, Bouygues préconise d’ailleurs de désactiver la 4G, afin de se connecter au réseau en 2G/3G.

Le site Downdetector fait lui-même état de ces soucis de connexion et rapporte également des problèmes de téléphonie. Précisons finalement que le problème ne semble concerner que la connexion mobile / 4G et que toute la partie téléphonie fixe/box internet ne parait pas touchée par ce problème.

Comme à l’accoutumée, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. Si l’on a pu croire que le problème était en passe de trouver une solution entre 15h00 et 16h00, le nombre d’utilisateurs affectés semble de nouveau s’accroître au moment où nous écrivons ces lignes.

