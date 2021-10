Panne Facebook, Instagram, WhatsApp : les réseaux sociaux sont KO partout dans le monde

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont victimes d'une panne majeure. Ces problèmes touchent l'ensemble des services du groupe Facebook, à la fois sur les versions Bureau et mobiles. Pour l'heure, il n'y aucune explication et les plaintes commencent à se multiplier sur Twitter et sur le site DownDetector.

Alors que Facebook est pris dans une tornade médiatique sans précédent à la suite des révélations d'une lanceuse d'alerte, nous venons d'apprendre que le réseau social, WhatsApp, Messenger et Instragram sont victimes d'une panne mondiale. Les signalements commencent à affluer sur Twitter où les hashtags #InstagramDown, #Facebook Down et #WhatsApp ont été partagés des dizaines de milliers de fois.

Sur DownDetector, site spécialisé dont la principale activité est de tenir compte des problèmes signalés sur de nombreux services, le nombre de panne signalées est montée en flèche vers 17h, passant de 0 à plus de 19 000 ! D'après les centaines de témoignages qui fleurissent sur la toile, ces problèmes touchent visiblement les versions Bureaux et mobiles des différents services du groupe Facebook.

Facebook, Instagram et WhatsApp sont totalement HS

“Panne de Facebook actuellement, impossible de se connecter, de publier ou de charger la page d'accueil. Même souci sur Instagram”, raconte une utilisateur sur DownDetector. D'après l'insider Jan Manchun Wong, leaker spécialiste de Facebook habituée à révéler les rouages du géant américain, il s'agit d'un problème de DNS qui toucherait même les sites internes du groupe Facebook.

Comme dit plus haut, la panne en question touche de nombreuses régions du monde. “Panne également en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'en Australie”, assure une autre utilisatrice. Pour l'instant, Facebook n'a pas donné de déclaration officielle sur le sujet, contrairement à Instagram. Les équipes techniques du réseau social ont assuré sur Twitter qu'ils travaillaient à la résolution du problème. Et vous, éprouvez-vous des difficultés à vous connecter à Facebook, WhatsApp, Messenger ou Instagram ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations à vous fournir sur les origines de cette panne et sur l'état des services des différentes applications concernées. Pour rappel, Facebook, Messenger et Instagram ont déjà connu une panne dans toute l'Europe en 2020.