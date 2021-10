Panne de Facebook : des internautes imaginent le grand retour de Google+

Lors de l’immense panne de Facebook hier soir, de nombreux utilisateurs se sont rabattus sur Twitter. Parmi eux, beaucoup se sont amusés à rappeler l’existence de Google+, tombé dans les abimes d’Internet il y a deux ans.

Vous vous souvenez de Google+ ? Si la réponse est non, rassurez-vous, c’est normal. Si cela fait officiellement deux ans que le réseau social nous a quittés, celui-ci n’est jamais parvenu à entrer dans le cœur des internautes. Ce n’est pourtant pas faute de la part de Google d’essayer, imposant notamment un compte à toute personne souhaitant ouvrir une simple adresse Gmail. Durant toute sa courte vie, le réseau social a fait l’objet de nombreuses moqueries. Maintenant qu’il est parti, il semble que la firme de Cupertino n’a pas encore fini d’essuyer les traits d’esprit des internautes.

Hier soir, une immense panne de Facebook a poussé des milliers d’utilisateurs à se tourner vers Twitter. La plateforme, déjà connue pour l’humour de ses membres, a cette fois été le théâtre des plaisanteries quant à ladite panne. Parmi celles-ci, il y en a qui est souvent revenue. Plusieurs internautes ont effet, probablement de manière ironique, souhaité le retour de Google+. Plusieurs milliers de tweets ont ainsi évoqué le réseau social déchu, arguant qu’il aurait été une alternative décente face aux problèmes de ses concurrents.

Quand Facebook n’est pas là, Google+ danse

« Facebook est down, c’est dans ces moments-là que l’on regrette Google+ », déclare un utilisateur, dont on pourrait presque se demander s’il plaisante ou non. Un autre prend des airs prémonitoires, comme si la fin du réseau social de Google était un mauvais présage : « On aurait pu passer sur Google+, mais non… », se plaint-il.

D’autres encore, se veulent informatifs. « La situation est si grave que Google+ va être réactivé », prévoit un internaute visiblement bien informé. Enfin, certains restent tout de même terre à terre. « Je viens de tester, Google+ aussi est down », rappelle l’un d’eux.

Sur le même sujet : Google teste un nouveau réseau social malgré l’échec de Google+

Google+ est certes tombé dans les méandres du web faute d’utilisateurs, mais le coup final a été porté par une faille de sécurité de grande ampleur qui a exposé les données personnelles de plus de 50 millions d’utilisateurs.