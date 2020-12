Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp sont en panne partout en Europe

Plusieurs services de Facebook dont Messenger, Whatsapp et Instagram sont en panne partout en Europe au moment où nous écrivons ces lignes. La cause du problème est pour l’heure inconnue.

De nombreux internautes en France et partout en Europe rapportent que les services de Facebook, dont le site, l’application, Messenger, Instagram et WhatsApp sont en ce moment en panne. Le site Downdetector semble confirmer les problèmes avec de nombreux témoignages à l’appui. Le continent européen et le Royaume-Uni semblent pour l’heure les plus affectés.

Mais on constate également des problèmes dans d’autres régions du monde, notamment en Asie, Australie, et Amérique du Nord. Facebook ne donne pour l’heure pas de raison précise à la panne, mais a transmis à MAshable la déclaration suivante : « Nous savons que certaines personnes ont des difficultés à envoyer des messages dans Messenger, Instagram et Workplace Chat. Nous travaillons à la résolution du problème le plus vite possible« .

Facebook est encore visé par une panne mondiale

La plupart des rapports remontent à ce matin suggérant que les problèmes persistent depuis plusieurs heures. C’est loin d’être la première fois où les services de Facebook tombent simultanément en panne presque partout dans le monde. En juillet 2019, puis en mars 2019, Facebook a vécu l’une des plus grosses pannes de son histoire.

Facebook, Messenger et Instagram avaient ensuite été touchés par une panne en novembre 2019. Puis c’était au tour de WhatsApp, Facebook et Instagram de buguer partout dans le monde en avril 2020. Si les causes de ces pannes ne sont pas toujours connues, lorsque le réseau social a daigné donner des infos, le problème était dû à un « changement de configuration serveur ».

On imagine assez facilement l’immensité de l’infrastructure de Facebook pour permettre à la fois à son site et ses diverses applications de fonctionner, malgré leur nombre d’utilisateurs qui s’établit à plusieurs milliards de personnes. Bien sûr si vous êtes touchés par le problème, il n’y a pas grand chose à faire si ce n’est prendre votre mal en patience.

Nous mettrons bien évidemment cet article à jour dès que de nouvelles infos seront disponibles.

