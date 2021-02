Panne Bouygues Telecom : d’importantes difficultés sur le réseau fixe et mobile

Selon de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux et sur le site Down Detector, le réseau mobile et Internet de Bouygues Telecom est victime d'une panne généralisée. Les plaintes se multiplient aux quatre coins de la France. Pour certains, les problèmes durent déjà depuis quelques jours et un retour à la normale se fait toujours attendre.

Décidément, ce mois de février 2021 aura été marqué par les pannes successives des réseaux mobile et Internet de plusieurs opérateurs français. Le 2 février, les abonnés Free ont dû faire face à de nombreuses difficultés sur le réseau Internet. Peu de temps après, ce fut au tour des utilisateurs Orange d'être victimes d'une panne importante.

Après Orange et Free donc, ce sont désormais les abonnés Bouygues Telecom qui font face à une panne généralisée sur le réseau mobile et Internet de l'opérateur. Comme le précise l'entreprise sur Twitter, “il n'y a pas de panne nationale, mais il peut y en avoir une localisée”. Toutefois et au regard de la multiplication des plaintes sur le site DownDetector et sur les réseaux sociaux, il semble bien que cette panne touche plusieurs régions.

À lire également : Bouygues Telecom – la panne du réseau mobile au niveau national est résolue

Une panne géante perturbe le réseau internet de Bouygues Telecom ce lundi dans le #PuydeDôme ⏭ https://t.co/tz4JPoXW0m pic.twitter.com/Vy9Fjn5Tpi — Arthur Cesbron (@ArthurCesbron) February 8, 2021

Des utilisateurs sont ainsi dans l'impossibilité de se connecter à Internet à Marseille, Montpellier, Toulouse, Paris, Nantes ou Dijon. Les perturbations les plus importantes sont au niveau de la région lyonnaise, qui comptabilise le plus de rapports d'incidents. “Bonjour, Panne BBox Ultym depuis ce matin en Auvergne. Suis ingénieur en télétravail. Pourriez-vous nous informer sur la durée prévisionnelle ainsi que l'étendue géographique du problème ? Merci”, écrit Smaest sur Twitter.

“Je suis trop désolée de radoter sur ça, mais je viens d'avoir Bouygues, la panne générale peut durer jusqu'à dix jours ça me dépite trop trop”, déclare désespérée une autre utilisatrice sur l'oiseau bleu. “Panne générale sur l'Auvergne, et vue que la majeure partie des boutiques Bouygues sont dans des galeries commerciales… ça va être compliqué”, souligne un autre client.

Sur le site DownDetector, les rapports d'incidents ont atteint un pic vers 11h du matin, avec 432 signalements. D'après les témoignages, le service client de l'opérateur est totalement débordé, avec au minimum 20 minutes d'attente pour être mis en relation avec quelqu'un. En outre, des clients évoquent des délais de réparation entre 72h et 12 jours… Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus d'informations sur cette panne de la part de Bouygues Telecom.