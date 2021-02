Le réseau mobile et Internet d'Orange est victime d'une nouvelle panne ce mardi 2 février 2021. D'après les multiples plaintes visibles sur les réseaux sociaux et sur le site DownDetector, les utilisateurs signalent de nombreux ralentissements, tandis qu'il est impossible pour d'autres de se connecter à Internet.

Décidément, ce mardi 2 février 2021 est mouvementé du côté des pannes Internet et réseau mobile. Après les problèmes rencontrés par les utilisateurs Free, c'est au tour du réseau Internet et mobile Orange de flancher. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux et sur le site DownDetector depuis ce début d'après-midi.

Les rapports d'incidents ont atteint leur pic vers 17h30, avec près de 200 signalements. Nous sommes loin de la panne généralisée, mais ces problèmes semblent toucher des utilisateurs aux quatre coins du pays. Ainsi, la grande majorité des plaintes proviennent d'usagers habitant à Paris, dans la région lyonnaise, ou encore à Toulouse et ses environs. On note également des difficultés pour se connecter vers Strasbourg.

@Orange_France Bonjour, je ne peux ouvrir mes mails. Une page blanche s'affiche, et j'ai tenté le 3900 mais il me demande de taper mon numéro de téléphone alors que ça concerne ma boite mail. Pas simple quand on est en panne. — Fabrice Garcia (@FabriceGarcia3) February 2, 2021

Plus d'internet depuis 13h

“Plus d'internet depuis 13h30 sur ma Livebox à Montpellier. Suis-je le seul ?”, s'interroger Xavier 34 sur DownDetector. “Bonjour, très grosses lenteurs en fibre depuis la Lorraine vers les serveurs de la région lyonnaise depuis plusieurs heures. Certains sites sont normalement rapides. Aucun souci en 4G avec liaison Free sur les mêmes sites ! Mais en ethernet ou en Wi-Fi par Orange… Le test de la Livebox ne détecte aucun souci, pourtant, il y a un blocage quelque part sur le réseau Orange !”, raconte dépité un utilisateur sur Down Detector.

Pour certains, la panne dure visiblement depuis quelques jours, et les services d'Orange ont pourtant promis un retour à la normale ce mardi 2 février à 18h. Pour l'heure, impossible de savoir quand les services seront de nouveau opérationnels. Pour rappel, une panne similaire avait touché les réseaux fixe et mobile Orange de l'Ile-de-France en mai 2020. Après une enquête menée par l'opérateur, il s'est avéré que ces perturbations ont été causées par un acte de vandalisme. Orange n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant la panne du jour. Nous mettrons à jour cet article dès lors que nous aurons plus d'informations.